Quelques jours de repos en plus pour LeBron James ?

La prudence reste de mise pour LeBron James. Touché au pied et en civil pour le All-Star Game, le meilleur marqueur de l’histoire est, comme souvent, incertain pour le match des Lakers la nuit prochaine face à Charlotte. Cette fois, ce statut de « questionnable » semble être davantage qu’une simple précaution. Selon Shams Charania, d’ESPN, il pourrait manquer les deux prochains matchs de Los Angeles, contre les Hornets et chez les Blazers jeudi.

« Il y a de l’optimisme qu’il puisse jouer au moins une de ces deux rencontres » explique l’insider. « Mais ce que les Lakers pèsent dans cette situation, c’est d’un côté l’importance de l’entente entre Luka Doncic et LeBron James et ce qu’elle signifiera pour la deuxième partie de saison. Et de l’autre côté, songer à laisser LeBron James au repos face à ces deux adversaires moins relevés. »

Un mal récurrent

Une double absence pourrait offrir à LeBron James neuf jours de repos consécutifs, à la manière de ce qu’il avait pu obtenir plus tôt dans la saison, et qui lui avait permis de retrouver la forme physique dans un moment creux des Lakers. Le « King » a toutefois participé à la majorité de l’entraînement mardi, a précisé JJ Redick.

« C’est quelque chose que l’on a géré toute la saison » a-t-il détaillé aux médias. « Cela lui faisait mal tout le week-end. Mais comme depuis tout le début de l’année, c’est quelque chose dont on doit s’occuper au quotidien. C’est quelque chose que l’on doit gérer et que l’on continuera à gérer le reste de la saison. »

Ce match contre les Hornets mercredi n’était initialement pas prévu au calendrier mais avait dû être décalé après avoir été reporté suite aux feux qui ont ravagé une partie de Los Angeles.

« J’espère être disponible mercredi » avait précisé LeBron James en conférence de presse dimanche avant le All-Star Game. « Avec 30 matchs restants et alors qu’on essaie de faire une série pour les playoffs dans cette conférence Ouest très dense, je pense que c’est important pour moi de prendre soin de mon corps et de comprendre la situation. Je ne dirais pas que c’est du « load management »… En fait cela en est. Mais dans le même temps, je dois prendre soin de moi quand cela concerne cette blessure avec laquelle je dois composer depuis des années. »

LeBron James Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2003-04 CLE 79 40 41.7 29.0 75.4 1.3 4.2 5.5 5.9 1.9 1.6 3.5 0.7 20.9 2004-05 CLE 80 42 47.2 35.1 75.0 1.4 6.0 7.3 7.2 1.8 2.2 3.3 0.7 27.2 2005-06 CLE 79 43 48.0 33.5 73.8 0.9 6.1 7.0 6.6 2.3 1.6 3.3 0.8 31.4 2006-07 CLE 78 41 47.6 31.9 69.8 1.1 5.7 6.7 6.0 2.2 1.6 3.2 0.7 27.3 2007-08 CLE 75 40 48.4 31.5 71.2 1.8 6.1 7.9 7.2 2.2 1.8 3.4 1.1 30.0 2008-09 ★ CLE 81 38 48.9 34.4 78.0 1.3 6.3 7.6 7.2 1.7 1.7 3.0 1.1 28.4 2009-10 ★ CLE 76 39 50.3 33.3 76.7 0.9 6.4 7.3 8.6 1.6 1.6 3.4 1.0 29.7 2010-11 MIA 79 39 51.1 33.0 75.9 1.0 6.5 7.5 7.0 2.1 1.6 3.6 0.6 26.7 2011-12 ★ MIA 62 38 53.1 36.2 77.1 1.5 6.4 7.9 6.2 1.5 1.9 3.4 0.8 27.1 2012-13 ★ MIA 76 38 56.5 40.6 75.3 1.3 6.8 8.0 7.2 1.4 1.7 3.0 0.9 26.8 2013-14 MIA 77 38 56.7 37.9 75.0 1.1 5.9 6.9 6.3 1.6 1.6 3.5 0.3 27.1 2014-15 CLE 69 36 48.8 35.4 71.0 0.7 5.3 6.0 7.4 2.0 1.6 3.9 0.7 25.3 2015-16 CLE 76 36 52.0 30.9 73.1 1.5 6.0 7.4 6.8 1.9 1.4 3.3 0.6 25.3 2016-17 CLE 74 38 54.8 36.3 67.4 1.3 7.3 8.6 8.7 1.8 1.2 4.1 0.6 26.4 2017-18 CLE 82 37 54.2 36.7 73.1 1.2 7.5 8.6 9.1 1.7 1.4 4.2 0.9 27.5 2018-19 LAL 55 35 51.0 33.9 66.5 1.0 7.4 8.5 8.3 1.7 1.3 3.6 0.6 27.4 2019-20 LAL 67 35 49.3 34.8 69.3 1.0 6.9 7.8 10.2 1.8 1.2 3.9 0.5 25.3 2020-21 LAL 45 33 51.3 36.5 69.8 0.6 7.0 7.7 7.8 1.6 1.1 3.7 0.6 25.0 2021-22 LAL 56 37 52.4 35.9 75.6 1.1 7.1 8.2 6.2 2.2 1.3 3.5 1.1 30.3 2022-23 LAL 55 36 50.0 32.1 76.8 1.2 7.1 8.3 6.8 1.6 0.9 3.2 0.6 28.9 2023-24 LAL 71 35 54.0 41.0 75.0 0.9 6.4 7.3 8.3 1.1 1.3 3.5 0.5 25.7 2024-25 LAL 48 35 51.6 39.5 75.9 0.9 6.9 7.7 9.0 1.4 0.9 3.8 0.5 24.3 Total 1540 38 50.6 35.0 73.6 1.1 6.4 7.5 7.4 1.8 1.5 3.5 0.7 27.0

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.