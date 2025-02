La fin d’une série historique pour LeBron James

Présent au All-Star Game depuis 2005, LeBron James n’a pas pu honorer sa 21e sélection. Recordman absolu des participations au match des étoiles, l’ailier des Lakers a été contraint de déclarer forfait, 90 minutes avant l’entre-deux. La faute à ce pied et cette cheville qui le tiraillent depuis 15 jours. Voire des mois et même des années.

« Je déteste ça… » a-t-il lancé à la presse à propos de ce format de dernière minute. « J’espérais que la douleur serait bien moindre ce matin, mais ce n’est pas encore au niveau que je souhaite… Avec 30 matchs restants et alors que nous essayons d’accrocher les playoffs dans la très disputée Conférence Ouest, je pense qu’il est très important pour moi de prendre soin de moi et de prendre conscience de ce qui m’attend. »

Sur le pont dès mercredi

Est-ce du « load management » ? « Je ne dirais pas que c’est de la maintenance, mais en réalité, ça l’est », reconnaît-il. « En même temps, je dois veiller sur moi concernant cette blessure qui me suit depuis des années. »

À cause de cette blessure, LeBron James a donc manqué son premier All-Star Game depuis 2004, saison de son arrivée en NBA, et il a déjà pris l’avion pour Los Angeles.

« J’espère être disponible mercredi » répond-il à propos de la rencontre face aux Hornets. « Nous avons un match à rattraper. Je retourne donc à Los Angeles ce soir. Il n’y aura pas de vacances pour moi, et je retourne à la rééducation demain pour me préparer à l’entraînement de mardi, et j’espère pouvoir jouer contre Charlotte mercredi et contre Portland jeudi. C’est une période importante pour nous. »

LeBron James Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2003-04 CLE 79 40 41.7 29.0 75.4 1.3 4.2 5.5 5.9 1.9 1.6 3.5 0.7 20.9 2004-05 CLE 80 42 47.2 35.1 75.0 1.4 6.0 7.3 7.2 1.8 2.2 3.3 0.7 27.2 2005-06 CLE 79 43 48.0 33.5 73.8 0.9 6.1 7.0 6.6 2.3 1.6 3.3 0.8 31.4 2006-07 CLE 78 41 47.6 31.9 69.8 1.1 5.7 6.7 6.0 2.2 1.6 3.2 0.7 27.3 2007-08 CLE 75 40 48.4 31.5 71.2 1.8 6.1 7.9 7.2 2.2 1.8 3.4 1.1 30.0 2008-09 ★ CLE 81 38 48.9 34.4 78.0 1.3 6.3 7.6 7.2 1.7 1.7 3.0 1.1 28.4 2009-10 ★ CLE 76 39 50.3 33.3 76.7 0.9 6.4 7.3 8.6 1.6 1.6 3.4 1.0 29.7 2010-11 MIA 79 39 51.1 33.0 75.9 1.0 6.5 7.5 7.0 2.1 1.6 3.6 0.6 26.7 2011-12 ★ MIA 62 38 53.1 36.2 77.1 1.5 6.4 7.9 6.2 1.5 1.9 3.4 0.8 27.1 2012-13 ★ MIA 76 38 56.5 40.6 75.3 1.3 6.8 8.0 7.2 1.4 1.7 3.0 0.9 26.8 2013-14 MIA 77 38 56.7 37.9 75.0 1.1 5.9 6.9 6.3 1.6 1.6 3.5 0.3 27.1 2014-15 CLE 69 36 48.8 35.4 71.0 0.7 5.3 6.0 7.4 2.0 1.6 3.9 0.7 25.3 2015-16 CLE 76 36 52.0 30.9 73.1 1.5 6.0 7.4 6.8 1.9 1.4 3.3 0.6 25.3 2016-17 CLE 74 38 54.8 36.3 67.4 1.3 7.3 8.6 8.7 1.8 1.2 4.1 0.6 26.4 2017-18 CLE 82 37 54.2 36.7 73.1 1.2 7.5 8.6 9.1 1.7 1.4 4.2 0.9 27.5 2018-19 LAL 55 35 51.0 33.9 66.5 1.0 7.4 8.5 8.3 1.7 1.3 3.6 0.6 27.4 2019-20 LAL 67 35 49.3 34.8 69.3 1.0 6.9 7.8 10.2 1.8 1.2 3.9 0.5 25.3 2020-21 LAL 45 33 51.3 36.5 69.8 0.6 7.0 7.7 7.8 1.6 1.1 3.7 0.6 25.0 2021-22 LAL 56 37 52.4 35.9 75.6 1.1 7.1 8.2 6.2 2.2 1.3 3.5 1.1 30.3 2022-23 LAL 55 36 50.0 32.1 76.8 1.2 7.1 8.3 6.8 1.6 0.9 3.2 0.6 28.9 2023-24 LAL 71 35 54.0 41.0 75.0 0.9 6.4 7.3 8.3 1.1 1.3 3.5 0.5 25.7 2024-25 LAL 48 35 51.6 39.5 75.9 0.9 6.9 7.7 9.0 1.4 0.9 3.8 0.5 24.3 Total 1540 38 50.6 35.0 73.6 1.1 6.4 7.5 7.4 1.8 1.5 3.5 0.7 27.0

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.