Stephen Curry aimerait que la NBA publie les stats des arbitres

Stephen Curry a répondu à énormément de questions ce week-end. Il faut dire que le « Splash Brother » était l’attraction principale de son All-Star Game, à San Francisco, dont il a d’ailleurs fini MVP.

On a ainsi demandé au meilleur shooteur de l’histoire de la NBA la règle qu’il aimerait changer, s’il était nommé « commissionner » pour une journée. Et sa réponse fut intéressante…

« J’aimerais probablement voir le système de classement des arbitres, et le rendre public, de la même façon que nos stats sont affichées soir après soir » a-t-il répondu. « Ce n’est pas pour leur rendre la vie plus difficile, parce qu’ils font déjà un boulot difficile, mais ce serait intéressant, du point de vue des fans et des joueurs, de savoir pourquoi un arbitre est considéré comme un super arbitre et comment le système fonctionne. Ça m’intéresse. »

Il faut dire que Stephen Curry fait partie des scoreurs qui récoltent le moins de lancers-francs. Avec 3.7 passages sur la ligne de réparation par match, pour 23.4 points de moyenne par match, cela ne représente ainsi que 15.8% de son « scoring », ce qui le place à la 79e place sur les 95 joueurs qui dépassent les 15 points de moyenne. Très, très loin des 39% de son nouveau coéquipier Jimmy Butler (6.9 lancers-francs par match pour 17.6 points), le leader dans le domaine.

Ne pas faire du classement une arme publique

Mais la NBA, qui décortique toutes les décisions de ses officiels, les classant notamment en fonction de leur taux de bons coups de sifflet, n’a clairement pas l’intention de faire dans la transparence totale.

« Combien d’entreprises sont prêtes à ouvrir les dossiers confidentiels de leurs employés ? Pas beaucoup », répondait Byron Spruell, le président des opérations de la NBA, lorsque FiveThirtyEight l’interrogeait sur le sujet.

La Grande Ligue assure ainsi qu’elle classe ses arbitres selon trois critères :

– Les classements des arbitres compilés par ceux qui revoient les matchs et les analystes de la ligue

– Les commentaires et classements spécifiques transmis par chaque équipe de la NBA concernant les arbitres individuels (généralement fournis par l’entraîneur et/ou le GM de l’équipe)

– Les évaluations des arbitres effectuées par les conseillers de la NBA et les membres du personnel d’encadrement

Le taux de bonnes décisions n’est d’ailleurs pas le seul critère puisque la ligue assure également évaluer les arbitres en fonction de « leur communication, de leur confiance, de leur connaissance des règles mais également de leur capacité à travailler dans un groupe de trois officiels ayant des rôles spécifiques. »

Et même les équipes n’ont pas accès au classement des arbitres de la NBA, cette dernière craignant que certains clubs fassent fuiter des informations à la presse, si certains arbitres mal classés venaient à officier leurs matchs.

Stephen Curry Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2009-10 GOS 80 36 46.2 43.7 88.5 0.6 3.9 4.5 5.9 3.1 1.9 3.0 0.2 17.5 2010-11 GOS 74 34 48.0 44.2 93.4 0.7 3.2 3.9 5.8 3.1 1.5 3.1 0.3 18.6 2011-12 GOS 26 28 49.0 45.5 80.9 0.6 2.8 3.4 5.3 2.4 1.5 2.5 0.3 14.7 2012-13 GOS 78 38 45.1 45.3 90.0 0.8 3.3 4.0 6.9 2.5 1.6 3.1 0.2 22.9 2013-14 GOS 78 37 47.1 42.4 88.5 0.6 3.7 4.3 8.5 2.5 1.6 3.8 0.2 24.0 2014-15 ★ GOS 80 33 48.7 44.3 91.4 0.7 3.6 4.3 7.7 2.0 2.0 3.1 0.2 23.8 2015-16 ★ GOS 79 34 50.4 45.4 90.8 0.9 4.6 5.4 6.7 2.0 2.1 3.3 0.2 30.1 2016-17 GOS 79 33 46.8 41.1 89.8 0.8 3.7 4.5 6.6 2.3 1.8 3.0 0.2 25.3 2017-18 GOS 51 32 49.5 42.3 92.1 0.7 4.4 5.1 6.1 2.2 1.6 3.0 0.2 26.4 2018-19 GOS 69 34 47.2 43.7 91.6 0.7 4.7 5.3 5.2 2.4 1.3 2.8 0.4 27.3 2019-20 GOS 5 28 40.2 24.5 100.0 0.8 4.4 5.2 6.6 2.2 1.0 3.2 0.4 20.8 2020-21 GOS 63 34 48.2 42.1 91.6 0.5 5.0 5.5 5.8 1.9 1.2 3.4 0.1 32.0 2021-22 GOS 64 35 43.7 38.0 92.3 0.5 4.7 5.2 6.3 2.0 1.3 3.2 0.4 25.5 2022-23 GOS 56 35 49.3 42.7 91.5 0.7 5.4 6.1 6.3 2.1 0.9 3.2 0.4 29.4 2023-24 GOS 74 33 45.0 40.8 92.3 0.5 4.0 4.5 5.1 1.6 0.7 2.8 0.4 26.4 2024-25 GOS 46 32 43.4 39.0 92.4 0.6 4.0 4.5 6.1 1.3 1.0 2.9 0.5 23.4 Total 1002 34 47.1 42.4 91.0 0.7 4.1 4.7 6.4 2.3 1.5 3.1 0.3 24.7

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.