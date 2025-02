Un feu d’artifice de nouvelles sneakers pour le All-Star Weekend

Il y avait tous les styles et les fans en ont pris plein les yeux ! On ne parle pas de basket mais bien de sneakers, tant le All-Star Weekend est devenu le rendez-vous incontournable de tous les équipementiers.

Le rendez-vous de 2025 n’a bien sûr pas dérogé à la règle avec son lot de nouveaux coloris et surtout de nouvelles chaussures signature ! On a eu droit à un véritable festival. Retour en images sur un week-end riche…

La collection « Black Label » au rendez-vous

On en a peu parlé en France, le stock de modèles « Black Label » étant parti en un éclair. Mais c’était le vrai événement en amont du All-Star week-end, avec une flopée de chaussures signature en noir avec des finitions en or, argent ou bleu métal, et mises sur le marché pour l’occasion cette semaine.

Si Ja Morant a été l’un des grands absents du week-end, sa chaussure signature, la Ja 2, a bien été de la partie, avec son fameux modèle « Black Label » en collaboration avec Swarovski, porté par son coéquipier Jaylen Wells. Le modèle, vendu à 550 euros, a par ailleurs très vite disparu du marché français.

Victor Wembanyama a également étrenné ses Nike GT Hustle 3 estampillées « Black Label » avec les contours de la virgule ressortant en doré. Même chose pour la Giannis Freak 6 de Giannis Antetokounmpo. A noter également qu’Amen Thompson portait lui aussi une version « Black Label » de la Sabrina 2.

La Shai 001 éblouit la concurrence

Les nouveaux modèles signature ont également été au rendez-vous, avec pour commencer la magnifique Shai 001 de Converse pour Shai Gilgeous-Alexander, présentée ce week-end et que le meneur du Thunder a porté pour la première fois sous son coloris jaune moutarde. Habile ballon en main, SGA l’est aussi avec le crayon puisque c’est lui qui a esquissé les croquis de sa première chaussure signature, pour un résultat assez réussi.

Pour le reste, difficile de passer à côté de la Anta Kai 2, deuxième chaussure signature de Kyrie Irving avec Anta Sports, que le meneur des Mavs a porté avec un coloris principalement violet. On retrouve bien l’ADN de la ligne signature du « directeur de la création » de la marque chinoise, que ce soit au niveau des motifs que des matériaux, avec une zone touffue pour le moins originale pour recouvrir les lacets.

L’autre nouvelle chaussure signature de la soirée a clairement été la KD 18, dont la sortie mondiale se précise plus que jamais pour les semaines à venir. Kevin Durant en a profité pour faire la promotion de son tout premier coloris « Black Label » avec une tige entièrement noire aux finitions bleu turquoise sur la languette. Un coloris qui envoie du très lourd pour un modèle signature toujours aussi attendu !

Stephen Curry et son coloris « What The Bay » mène la danse

On termine par un petit aperçu des nouveaux coloris marquants de cette édition 2025 du All-Star Weekend, à commencer par la Curry 12 d’Under Armour qui a dévoilé un nouveau coloris « What The Bay » en dépareillé, entre bleu et orange, pour mettre à l’honneur la Baie de San Francisco où toute la crème de la NBA avait rendez-vous.

James Harden n’est pas passé inaperçu non plus avec sa Adidas Harden Vol.9 « Pink Pony » en rose fuschia. Karl-Anthony Towns portait pour sa part un coloris principalement jaune et noir de la Nike GT Jump 2, le modèle portant le nom Jacqueline en hommage à sa défunte mère. Jaylen Brown a quant à lui profité de l’événement pour se créer une version unique de sa 741 Rover, l’ailier des Celtics ayant fait signer sa paire par plusieurs des joueurs présents au All-Star Game.

On termine par une édition « Player Exclusive » de circonstance, alors que Nike a récemment lancé sa collection « Year of The Mamba » en hommage à la ligne signature de Kobe Bryant et à l’occasion du nouvel an chinois. Jalen Brunson s’est fait plaisir en portant une Kobe 5 « Year of The Mamba » en version « Triple Black », entièrement en noir ! En espérant que Nike se décide à l’insérer dans sa collection…