Draymond Green trouve que le jeu NBA est devenu « très ennuyeux »

Avec ses dizaines de tirs à 3-points par match et la recherche du jeu rapide, le jeu NBA a-t-il atteint ses limites ? Pour Draymond Green, la réponse est claire : « Absolument ! » L’intérieur des Warriors est nostalgique des rencontres où chaque possession demande de la réflexion et de la stratégie. Comme dernièrement face aux Lakers.

« Chaque possession était comme un coup aux échecs. On n’a plus ça en NBA, ou plutôt aussi fréquemment. Ce n’est plus aussi régulier » constate Green. « Aujourd’hui, c’est à celui qui court le plus vite et qui tire le plus de 3-points… Il n’y a pas de fond, et je trouve que c’est devenu très ennuyeux. »

Il faut dire que ses Warriors y sont un peu pour quelque chose puisqu’ils ont fait partie des premières équipes à beaucoup miser sur le tir à 3-points, et tout le monde les a imités. Damian Lillard ne le cache pas.

« C’est une ligue de copieurs. On ne peut pas laisser tout le monde jouer d’une certaine manière, avec succès, et jouer de votre côté d’une manière différente. Il faut s’aligner sur ce qui marche pour gagner, et pour l’instant, c’est ce qui se passe » estime l’arrière des Bucks.

Les stats avancées ont tué l’essence du jeu

Pour Lillard, les stats avancées ont pris le dessus sur l’essence même du jeu. « On va tellement loin dans les analyses, et on entend les gens dire à haute voix : il faut un 3-points ou un layup. Ne tirez pas trop à mi-distance ! », poursuit-il. « On entend cela et je pense que cela enlève toute originalité au jeu. Je dirais que le basket est fait pour être joué aux trois niveaux (mi-distance, 3-points, près du cercle). »

Du côté de la NBA, on est conscient du problème même si, à court terme, les solutions sont compliquées à trouver. « La situation du basket est excellente » estime Adam Silver. « On y prête une grande attention. Je ne dirai jamais qu’il n’y a pas de place pour l’amélioration. On continue d’analyser ça et d’étudier. Mais je suis satisfait de l’état du basket actuel ».