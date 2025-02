« Déçus et frustrés », les joueurs du Heat espèrent rebondir après les vacances

Le feuilleton Jimmy Butler est (enfin) fini à Miami, mais le Heat est pourtant parti en vacances avec des soucis plein la tête. C’est que la troupe d’Erik Spoelstra a fini la première partie de saison sur quatre défaites consécutives, glissant à la 9e place de la conférence Est, avec 25 victoires pour 28 défaites.

« Tout le monde comprend l’urgence actuelle » assurait pourtant Erik Spoelstra après la défaite face à l’équipe C des Mavericks. « Tout le monde dans ce vestiaire le comprend. Nous sommes déçus et frustrés. »

Il faut dire que les suspensions puis le transfert de Jimmy Butler ont bien secoué le club…

« Une période bizarre »

« C’est une période bizarre de la saison », reconnait Tyler Herro. « Nous venons de procéder à un échange, certains joueurs sur lesquels nous nous appuyons sont malades. On ne peut pas vraiment contrôler cela. Je pense que notre préparation et la façon dont nous sommes arrivés du terrain auraient pu être meilleures (face à Dallas). Je pense que nous aurions pu donner un peu plus des deux côtés du terrain, surtout sur le plan défensif. »

L’arrière, sélectionné pour le All-Star Game de San Francisco, espère ainsi que ces quelques jours de pause vont permettre à tout le monde de recharger les batteries, afin de finir fort la saison.

« Ça va être très important. Tout le monde a besoin de se reposer, de profiter de ses vacances, de prendre soin de son corps. Je pense que nous allons être en bonne santé, ce qui a été le cas la plupart du temps cette année. Mais il faut récupérer tout le monde après cet échange, passer du temps ensemble et tout ira bien » conclut-il.

Point positif : le Heat jouera 18 de ses 29 dernières rencontres à domicile sur la dernière partie de saison.