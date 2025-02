À l’occasion du All-Star Weekend qui se déroule actuellement dans la Baie de San Francisco, Tim Hardaway, Chris Mullin et Mitch Richmond se sont retrouvés, en compagnie d’un Warrior d’une autre génération, Baron Davis, pour un petit concours à 3-points qui rappelle forcément pas mal de souvenirs.

L’occasion de voir que les quatre hommes remplissent bien leurs maillots, et manquent clairement de cardio.

« Meeeec, on avait l’habitude de courir partout tout en étant sexy », s’amuse ainsi Tim Hardaway lors de cette séance nostalgie que The Athletic a pu observer de près. « Plus maintenant. Il n’y a plus que de la bedaine ».

« Marche doucement vers le prochain spot. Que personne ne se blesse »

Le « Run TMC » est devenu le « Walk TMC », seule la langue des quatre hommes n’ayant rien perdu de sa précision et de son intensité. « Marche doucement vers le prochain spot. Que personne ne se blesse » lâche Chris Mullin.

Ce dernier est d’ailleurs celui qui a le moins perdu des quatre, et il remporte facilement le concours. « Il faut comprendre, il a un panier dans son jardin » plaisante Tim Hardaway.

Au total, les quatre hommes compilent un 42 sur 102 au tir, grâce surtout à Chris Mullin. « C’est comme faire du vélo… mais avec un vélo bien amoché. Et avec un vélo encore plus vieux que nous » conclut Mitch Richmond, alors que son coéquipier conclut la métaphore. « Un vélo sans siège, sans direction et avec un guidon de travers. »