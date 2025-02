Stephon Castle a d’ores et déjà gagné son All-Star Weekend. Le rookie des Spurs va réussir un exploit plus vu depuis 14 ans dans le rendez-vous des étoiles, et un certain Blake Griffin : participer aux trois jours de l’événement grâce au succès de sa Team C vendredi lors du Rising Stars. Et l’arrière y a mis les formes, avec le titre de MVP.

L’ancien joueur de Connecticut a fait la totale pour s’éviter trop d’efforts superflus. En demi-finale, si Dalton Knecht et Keyonte George ont assuré l’essentiel du scoring, Stephon Castle s’est occupé d’une bonne partie du reste des tâches, de l’aide au rebond à la distribution. Avant le point d’exclamation final, le panier de la gagne sur la tête d’Alex Sarr d’un joli step-back à mi-distance, puis l’au revoir d’un geste de la main.

Et le joueur de San Antonio ne comptait pas s’arrêter là avec une finale menée de main de maître, et une nouvelle participation au panier de la gagne, cette fois à la passe pour Keyonte George.

« Ces deux actions veulent dire beaucoup » a-t-il réagi. « Nous avons gagné, donc c’est toujours génial. Être impliqué sur le shoot de la victoire dans les deux matchs, cela veut dire beaucoup. » Dans un format court au meilleur des 25 points en finale, Stephon Castle n’avait pas de temps à perdre puisqu’outre sa passe décisive à plus d’un titre, l’arrière a inscrit près de la moitié des points des siens (12 points à 5/8, 3 rebonds, 2 passes décisives).

Il veut aussi s’offrir le titre dimanche

Agressif vers le cercle comme à son habitude, Stephon Castle n’avait en tout cas pris le rendez-vous par-dessus la jambe. En témoigne son premier panier de la soirée, qui l’a vu s’envoler, prêt à mettre Tristan Da Silva sur le poster avant de finir par un lay-up acrobatique. Un avant-goût de ce qu’il pourrait offrir samedi, lors du concours de dunk, et de sa motivation pour ces quelques jours de festivité à San Francisco et au-delà.

« Sans parler de ma carrière, mais rien que d’être en mesure de jouer contre ces joueurs que je regarde depuis toujours, pour mon premier All-Star Weekend, c’est une bénédiction » a-t-il assuré. « Etre All-Star est un objectif important pour moi. Je pense que ce trophée de MVP en augmente les chances un tout petit peu. »

« Je voulais jouer dimanche » avait-il déjà martelé sur le parquet au moment de recevoir son prix. « Nous voulions tous jouer dimanche. Je voulais qu’on gagne. » Stephon Castle avait même un message à adresser à l’équipe de Shaquille O’Neal, les « OGs », que l’équipe menée par Chris Mullin affrontera en « demi-finale » du nouveau tournoi à quatre dimanche. « Soyez prêts pour nous. On est là pour gagner. »

De quoi le faire rêver d’un incroyable triplé Rising Stars – Dunk Contest – All-Star Game ? « Oui j’y ai clairement pensé » a-t-il confirmé face aux médias. « Mais je veux prendre étape par étape. Revenez peut-être me voir demain après ma victoire au concours de dunks… »