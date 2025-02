Amen et Ausar Thompson, dignes représentants de la Bay Area

La Bay Area est connu dans tous les États-Unis comme une terre de basket, en particulier pour ses extérieurs. Brian Shaw, Jason Kidd et Gary Payton ont fait leur classe à Oakland, tout comme Damian Lillard. C’est également de ce côté de la Baie, communément appelé « East Bay », que Amen et Ausar Thompson sont originaires.

Les jumeaux viennent ainsi de la ville de San Leandro. Pour vous y rendre depuis San Francisco, il vous suffit de prendre le Bay Bridge, de passer l’ancienne antre des Warriors, l’Oracle Arena, et vous y voilà. Amen et Ausar ont passé une partie de leur année de collégiens à la John Muir Middle School et jouaient dans les rangs de la prestigieuse équipe AAU « Vision ».

« J’ai passé quelques-uns des meilleurs jours de ma vie avec Vision, c’est comme ma deuxième famille, » nous décrit Amen. « On voyageait partout dans la Baie tous les weekends pour faire des tournois. On allait même jusqu’à Sacramento » se rappelle Ausar.

Étiquetés comme des joueurs bruts à leur sortie d’Overtime Elite, les deux frères ont des qualité athlétiques hors du commun. Ils n’étaient pas de la partie la saison dernière lors du Rising Stars d’Indianapolis mais leur cote est montée en flèche cette saison.

Les régionaux de l’étape

Du côté de Houston, Amen Thompson a explosé pour sa deuxième année dans la ligue et a émergé comme le « couteau-suisse » du futur pour les Rockets, capable de défendre des postes 1 à 5, mais aussi d’être le créateur de l’équipe. À Detroit, Ausar Thompson n’est pas aussi précoce que son frère mais montre lui aussi un potentiel intéressant et suffisant pour gagner sa place aux festivités de la ligue à San Francisco. Un objectif pour les jumeaux et leur famille.

« Je voulais vraiment essayé d’être sélectionné cette année parce que c’est dans la Baie et nous avons grandi de l’autre côté du pont, » avouait d’ailleurs Amen.

Amen et Ausar Thompson ne sont d’ailleurs pas les seuls participants au Rising Stars issues de la région. Le joueur des Grizzlies, Jaylen Wells, est lui passé par le lycée Folsom High dans la banlieue de Sacramento.

« Il y a beaucoup de bons joueurs que j’ai rencontrés quand on était plus jeunes, même des joueurs qui sont en NBA aujourd’hui, qui ont grandi dans la région. Jaylen est l’un d’entre eux. On jouait tout le temps contre lui quand on a commencé, » confirme Ausar. « La Bay Area est un vivier de basketteurs depuis des années mais malheureusement nous n’avons pas la même exposition médiatique que Los Angeles, New York, ou même Chicago alors qu’on le mérite ! »

Propos recueillis à San Francisco.