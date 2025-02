Maillots et chaussures, Basket4Ballers au rendez-vous du All-Star Game !

Le All-Star Game reste l’un des événements à ne pas manquer au cours d’une saison, et un rendez-vous toujours apprécié des fans, puisque toutes les superstars de la ligue sont réunies au même endroit le temps d’un week-end.

Cette année, un nouveau format est mis en place avec non pas deux mais quatre équipes qui croiseront le fer, pour permettre à plus de joueurs d’être invités et aussi de faire durer le plaisir plus longtemps !

De son côté, Basket4Ballers est déjà prêt et en tenue(s), puisque les quatre maillots du All-Star Game sont déjà en vente sur le site au prix de 100 euros ! On retrouve la tunique rouge, noire, blanche et bleu ciel. Les shorts sont à 70 euros. Un tee-shirt « All-Star Week-end » (à 45 euros) et une veste à 145 euros complètent l’ensemble.

Pour ce qui est des chaussures, si les différents coloris de la collection « Black Label » sont partis comme des petits pains, on retrouve la AE 1 Low « Champagne All-Star » d’Anthony Edwards ou encore la Harden Vol. 9 « All-Star Week-end ».

L’ensemble de la collection « All-Star 2025 » est à retrouver ici !