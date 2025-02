Skills Challenge : les destins croisés de Zaccharie Risacher et Alex Sarr

Il existe un lien particulier entre le Skills Challenge et la France. Lors de la première édition à Atlanta en 2003, Tony Parker alors dans sa deuxième saison NBA, avait participé au concours face à Jason Kidd, Gary Payton, et Stephon Marbury. La légende des Spurs y participera trois autre fois (2009, 2012, 2013), avec une victoire lors de l’édition 2012.

Puis, il faudra attendre 11 ans pour voir un autre Français, et même un autre Spur, slalomer les plots du Skills Challenge. Souvenez-vous, Victor Wembanyama était en effet de la partie la saison dernière à Indianapolis au sein de la Team 1st picks aux côtés d’Anthony Edwards et de Paolo Banchero, dans une prestation qui ne restera pas dans les annales du concours.

Cette saison, « Wemby » est encore de la partie, cette fois associé à Chris Paul dans la « Team Spurs », et il sera accompagné par le duo franco-français Zaccharie Risacher – Alex Sarr. Les deux joueurs nous ont raconté comment l’idée est venue et comment ils ont chacun appris la nouvelle.

Alex Sarr avait l’info avant Zaccharie Risacher

« Ce qui est drôle, c’est que j’ai reçu un message d’Alex (Sarr), avant que mon agent m’appelle pour m’en parler. Et je voyais qu’il était chaud et il m’a dit : ‘On va faire le skills challenge, ça va être trop bien’ donc c’est comme ça que j’ai appris la nouvelle, » nous confie Zaccharie Risacher. « J’ai dit ‘oui’ tout de suite car je pense que ça va être un moment inoubliable, j’ai hâte d’y participer. »

Alex Sarr nous a lui confirmé que l’idée d’associer les deux Français, numéros 1 et 2 de la dernière Draft, est venue de la NBA. La ligue ignorait pourtant sans doute qu’il y a des liens forts entre les deux joueurs.

« Zacch, je le connais depuis longtemps donc je me suis dit que ça allait être fun de pouvoir participer à cet évènement avec lui, » explique le joueur des Wizards. « Et puis en grandissant, je regardais beaucoup le Skills Challenge, j’ai toujours trouvé ça sympa donc je me suis dit pourquoi pas ! »

Le hors d’oeuvre de la soirée

« Y participer avec Alex, c’est quelque chose de spécial pour moi car on a grandi ensemble. Chaque été on joue ensemble avec les équipes de France de jeunes. Nous sommes proches. C’est une expérience géniale pour nous mais aussi pour tout le monde en France. »

On retrouvera donc la Team Rooks face à la Team Spurs, mais également la Team Warriors (Draymond Green et Moses Moody) et la Team Cavs (Donovan Mitchell et Evan Mobley) dans la nuit de samedi à dimanche avant le concours à 3-points et le concours de dunks.

Propos recueillis à San Francisco.