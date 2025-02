Connue pour être une terre d’innovation, San Francisco ne déroge pas à la règle à l’occasion du All-Star Game 2025. Après plusieurs match des étoiles décevants et sans la moindre intensité, la NBA a décidé d’innover. À la place d’un match, nous avons droit cette saison à un tournoi à quatre équipes.

Les trois premières équipes sont composés des dix titulaires choisis par le public, les médias et les joueurs, et des quatorze remplaçants choisis par les entraineurs NBA. Pour ajouter un peu de piment, la quatrième équipe sera celle qui remportera le « Rising Stars » cette nuit (03h00, beIN Sports 1).

En faisant ça, la NBA espère que les jeunes joueurs auront à cœur de se montrer face à leurs ainés, et les joueurs de première et de deuxième années qui seront sur le parquet du Chase Center cette nuit semblent convaincus…

Un objectif motivant

« Tout le monde a le match de dimanche en ligne de mire, parce qu’on veut tous avoir l’opportunité de jouer contre les meilleurs joueurs du monde sur la scène du All-Star Game, » nous expliquait Bilal Coulibaly ce matin. « Tout le monde a l’air déterminé et tout le monde semble vouloir jouer sérieusement, mais on verra. »

Le Français est impatient mais prudent car Victor Wembanyama et lui nous avaient dit la même chose avant le « Rising Stars » d’Indianapolis l’an passé, avant de perdre leur demi-finale face à l’équipe des G-League All-Stars.

« Il faudra jouer dur dès le début, pas comme l’année dernière, » nous dit-il en rigolant. « Mais je pense que le fait de pouvoir jouer dimanche, ça va aider l’intensité. »

Bub Carrington, son coéquipier chez les Wizards, nous confiait la même chose. « J’ai fait passer le message à tous mes coéquipiers. Je ne suis pas là pour faire de la figuration, je suis là pour gagner et jouer dimanche ! »

Mac McLung, présent l’année dernière à Indianapolis, avait mis l’équipe de G-League sur orbite face à Victor Wembanyama. Le double vainqueur du concours de dunks avait joué à fond et tous ses coéquipiers avaient suivi. Les joueurs de G-League ont évidemment envie de prouver qu’ils ont leur place en NBA, et dans deux jours, ils pourraient se retrouver face aux légendes que sont Stephen Curry, LeBron James, Nikola Jokic et compagnie.

La « Team Richmond » prête à défendre fort

« Se dire qu’on aura peut-être l’opportunité de jouer dimanche contre les All-Stars, ce serait un rêve qui devient réalité. Et j’imagine qu’on va voir plus de défense que l’année dernière, » avoue-t-il.

Dalton Knecht avait aussi les yeux qui brillent en évoquant le même sujet. « On veut tous être sur le parquet dimanche, c’est une opportunité en or. Peu importe l’équipe qui gagne, dimanche, tout le monde va jouer dur et ça pourrait aider les All-Stars à faire de même parce qu’ils ne voudront pas se faire afficher devant la Terre entière pendant le All-Star Game, » explique-t-il avec un grand sourire.

Si on parle d’intensité et de défense, l’équipe de Bilal Coulibaly est certainement la favorite sur le papier. Le Français, les jumeaux Thompson et Toumani Camara, le Belge des Blazers, sont tous déjà des terreurs en défense qui doivent se coltiner les stars adverses tous les soirs. S’ils se décident à jouer dur, ils ont des chances de revenir au Chase Center dimanche pour le grand match.

« On parlait justement de ça dans les vestiaires, » nous confirme Bilal Coulibaly. « En fait, c’est vraiment une question d’envie et c’est à nous de décider si on veut aller chercher la victoire. Comme tu le dis, on a tout pour bien défendre et mettre la pression aux autres équipes. Maintenant, il faut passer à l’action. »

Propos recueillis à San Francisco.