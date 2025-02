Scoot Henderson et Toumani Camara rêvent en grand pour les Blazers

En ce jour de Saint-Valentin, on ne peut pas dire que l’histoire d’amour entre Scoot Henderson et Toumani Camara fut immédiate. Les premiers jours, la saison passée, les deux rookies n’ont pas réellement accroché ni échangé. Pas de coup de foudre donc, chacun essayant surtout de trouver ses marques dans le monde professionnel. Néanmoins, des impressions émergent.

« J’ai aimé la mentalité de Tou. Si tu es un chien, tu es déjà dans mon cœur, tu as déjà mon amour. J’ai respecté ça dès le début chez lui », confie Scoot Henderson à The Athletic. « J’avais tellement entendu parler de lui, mais sans l’avoir jamais vu jouer », poursuit Toumani Camara. « Au début, il était silencieux, humble, mais dès qu’on a joué, il a été agressif et intense. J’étais très impressionné. »

Au fil des mois, c’est devenu l’amour fou. Le Belge, qui prend de plus en plus de place récemment, le dit clairement : « J’ai tellement d’amour et de confiance pour Scoot. » Il faut dire que, comme le remarque l’assistant coach Chris Fleming, « sur beaucoup d’aspects, ils ont été coulés dans le même moule, donc ce n’est pas surprenant qu’il existe un lien entre eux. Ils ont des valeurs similaires ».

Dès lors, ils passent leur vie en dehors des parquets ensemble. « C’est venu naturellement. La manière avec laquelle on se parle, on plaisante. C’est dur de dire comment ça s’est fait. Il n’y a pas eu un moment où on s’est dit qu’on était potes. C’est quelque chose qui a évolué », raconte Toumani Camara, qui insiste sur l’alchimie sur les parquets ou ailleurs, « importante pour une jeune équipe ».

« Je pense qu’il y a certaines passes que Scoot fait à Tou qu’il ne fait pas à d’autres gars »

Cette connexion entre les deux jeunes joueurs des Blazers (24 ans pour le Belge, 21 pour l’Américain) est même visible sur le parquet détaille Chauncey Billups.

« J’ai vraiment senti qu’ils se rapprochaient, parce que je les voyais davantage ensemble. Ensuite, sur le terrain, ils ont commencé à établir une très bonne alchimie ensemble. Je pense qu’il y a certaines passes que Scoot fait à Tou qu’il ne fait pas à d’autres gars. Il ont une connexion, une sorte de connaissance mutuelle », analyse le coach de Portland.

« On s’amuse à dire qu’on est des jumeaux vu nos parcours. Rien ne nous est donné, rien n’est facile. Notre première saison n’a pas été aisée du tout, mais on continue de se battre », glisse Scoot Henderson. Et de rêver puisque les deux évoquent souvent un objectif très ambitieux. « Tou et moi, on se dit qu’on va faire telle chose, qu’on va réussir ensemble, qu’on va réussir à le faire ici, à Portland. On ne l’a dit à personne mais on a ces discussions. »



« Réussir à le faire », c’est tout simplement une façon de parler du titre NBA. « On en a parlé plus d’une fois. On se le dit tout le temps », confirme Toumani Camara. « Les voir vouloir réussir ici, c’est rare de nos jours », se réjouit Chauncey Billups. « On dirait que chacun pense surtout à son contrat, son chemin, sa ville etc. Donc avoir des joueurs qui sont fiers d’être là, qui veulent gagner ici, c’est important. On peut le voir avec la passion que les deux ont quand ils jouent. »

Scoot Henderson Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2023-24 POR 62 29 38.5 32.5 81.9 0.9 2.3 3.1 5.4 3.1 0.8 3.4 0.2 14.0 2024-25 POR 47 27 43.4 36.5 78.9 0.7 2.3 3.0 5.3 2.6 1.1 2.6 0.3 12.4 Total 109 28 40.3 34.1 80.6 0.8 2.3 3.1 5.3 2.9 0.9 3.1 0.2 13.3

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.

Toumani Camara Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2023-24 POR 70 25 45.0 33.7 75.8 2.0 2.9 4.9 1.2 2.5 0.9 1.2 0.5 7.5 2024-25 POR 53 32 44.4 35.6 74.7 2.3 3.6 5.9 2.0 3.0 1.4 1.5 0.6 10.1 Total 123 28 44.7 34.8 75.3 2.1 3.2 5.3 1.6 2.7 1.1 1.3 0.5 8.6

