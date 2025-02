Sidy Cissoko presque comme chez lui à Portland

Dans un coup de billard à trois bandes, Sidy Cissoko est passé des Spurs aux Blazers, avec des courts rebonds aux Kings et aux Wizards. Mais le jeune ailier français n’est pas mécontent de son sort, car il a toujours été sur les tablettes de Portland. En 2023, les scouts de la franchise l’avaient suivi de près au point de le tester lors d’un « workout », avant finalement d’opter pour Rayan Rupert en 43e position, laissant les Spurs le choisir juste derrière à la 44e place.

Il y a deux ans, Chauncey Billups avait supervisé l’essai du Français, et il lui avait tapé dans l’oeil. « Je suis vraiment très content qu’il soit là. Je l’avais apprécié lorsqu’il était venu faire un workout. J’aime sa taille et ses qualités individuelles. Il a ce côté ‘nasty’ en lui, et je suis content de travailler avec lui, et de voir jusqu’où on peut le mener ».

Sidy Cissoko n’est pas dupe, il sait que la NBA peut être compliqué pour des joueurs de son rang. « Cela fait partie du business… C’était une situation compliquée à San Antonio car ils visaient les playoffs, et personne n’était assurée de rester. Idem aux Kings, et comme je ne les avais même pas rencontré, c’était un signe… »

Le duo Cissoko-Henderson recomposé

Transféré dans la foulée aux Wizards dans l’échange impliquant Jonas Valanciunas, il n’aura même pas le temps d’y poser ses valises puisqu’il sera coupé. Free agent, les Blazers l’ont immédiatement récupéré pour lui proposer un « two-way contract ». « Le monde est petit… Ils s’intéressaient à moi avant que je ne rejoigne la NBA » se souvient-il. « Les Spurs m’ont drafté, mais on a toujours gardé de bonnes relations. Le jour où j’ai été coupé, mon agent les a appelés, et ils lui ont dit qu’ils me voulaient. »

Et voilà comment Sidy Cissoko se retrouve aux Blazers, ou plutôt avec le Rip City Remix. En G-League, il a déjà signé un gros carton, et il espère bien jouer aux côtés de… Scoot Henderson, son ancien coéquipier dans la G-League Ignite. « C’est génial qu’on se retrouve en NBA, et c’est amusant qu’on finisse par jouer ensemble » poursuit le Français. Un plaisir partagé par Scoot Henderson.

« Sidy, c’est mon pote ! Je me souviens de notre première rencontre, c’était quelques jours avant de jouer face à l’équipe de Wembanyama. Il était venu dans ma chambre et on avait discuté de la saison à venir » se rappelle Scoot Henderson, évoquant cette double rencontre face à Boulogne-Levallois. « J’essayais d’être le leader de l’équipe, et Sidy fait partie de ceux qui m’avaient aidé à le devenir. Je suis content pour lui qu’il ait la possibilité de montrer son talent, car c’est mon pote. »