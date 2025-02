« Celtics City », le documentaire HBO qui revient sur les 77 ans de la franchise de Boston

Alors que Netflix prévoit le 18 février prochain la sortie de son très attendu documentaire (en six épisodes) intitulé « Court of Gold » sur les derniers Jeux Olympiques de Paris, son concurrent HBO n’est pas en reste.

Connue pour ses séries à succès, depuis « The Sopranos » jusqu’à « The White Lotus » en passant par « Games of Thrones » ou « True Detective », la chaîne américaine annonce également deux sorties à venir avec un premier documentaire sur les coulisses des entraînements de la « Dream Team » (intitulé « We Beat The Dream Team » – On a battu la Dream Team – et qui sortira le 17 février), mais surtout « Celtics City », une série de neuf épisodes qui reviendra sur le dernier des dix-huit titres acquis par la franchise de Boston en 2024, mais pas que…

Produit par Bill Simmons, et son acolyte de longue date, Connor Schell (les deux hommes ayant lancé la série « ESPN 30 for 30 »), ce documentaire, qui sortira le 3 mars prochain, entend retracer l’histoire des Celtics depuis leurs débuts, c’est-à-dire en 1946, avec de nombreuses lignes directrices qui dépassent largement le cadre du sport.

Un casting royal

« On voulait mettre la lumière sur certaines histoires dont on n’avait jamais parlé comme il faut », souligne ainsi Bill Simmons pour Boston.com. « [La mort de Reggie Lewis par exemple] est encore un des trucs les plus tristes qui est arrivée quand je vivais à Boston. Je n’avais jamais vu cette histoire être racontée avec le bon angle. C’est encore très douloureux d’en parler, toutes ces années après. »

Résumer 77 ans de l’histoire extrêmement riche, aussi bien en hauts qu’en bas, de la plus titrée des franchises NBA en neuf épisodes d’une série pouvait relever de la gageure mais Bill Simmons et son équipe semblent avoir trouvé un moyen narratif apte à les faire sauter d’une époque à l’autre, en gardant un thème commun à chaque épisode.

Quant au casting, il est légendaire avec foule d’anciens et d’actuels joueurs des C’s qui ont répondu à l’appel…

« On a eu Bird, McHale, et Robert Parish en interviews. Parish est d’ailleurs dans la course au MVP du documentaire. Au début, on n’aurait pas misé sur lui, mais il a vraiment été très bon. D’avoir pu décrocher Larry, c’était énorme. Faire le documentaire sans lui aurait été bizarre. On a passé beaucoup d’excellents moments avec lui », conclut le journaliste. « Avec tous les gens et les personnages qui y sont passés, les Celtics sont une histoire incroyable, quasi impossible à résumer en neuf heures… Mais bon, je suis plutôt content du résultat final. »

En voici donc la bande-annonce, en attendant mieux le 3 mars prochain.