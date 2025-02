Que peut apporter De’Andre Hunter aux Cavaliers ?

Le 30 janvier, De’Andre Hunter, avec Atlanta, marquait 25 points face aux Cavaliers. Dix jours après, il affronte les Wolves avec un maillot de Cleveland sur le dos. Titulaire, il termine avec 12 points à 3/4 à 3-pts en 23 minutes dans une rencontre totalement maîtrisée par les leaders de la conférence Est.

« J’ai aimé. Il nous a aidé à réussir ce début avec le 16-0 », a commenté Kenny Atkinson après cette première sortie de la recrue. « C’est ce qu’on avait imaginé. Avec son impact physique, son activité, sa taille. Je ne sais pas si les journalistes l’ont ressenti, mais je l’ai ressenti. Si on a bien démarré, c’est en grande partie grâce à lui. »

Outre ses paniers primés, l’ancien des Hawks a effectivement apporté une dimension physique, une présence défensive sur les ailes. Il s’est parfois occupé d’Anthony Edwards mais aussi des intérieurs de Minnesota.

Comme les Cavaliers ont dominé, son travail n’a pas forcément sauté aux yeux mais « il fait le bon choix et a connu un très bon début », assure son nouveau coach.

Déjà très bons, les Cavaliers avaient tout de même besoin de son profil

« Je ne pensais pas que cela allait arriver, franchement. Je ne pensais pas qu’ils avaient besoin d’aide », souffle De’Andre Hunter, visiblement surpris par son arrivée dans l’Ohio. Pourtant, des shoots à 3-pts et une grosse activité en défense, c’est toujours utile. Encore plus quand on est la meilleure équipe de l’Est.

« Je ne viens pas ici pour changer les choses, seulement pour ajouter mes qualités », précise-t-il. « Ils avaient visiblement des besoins à combler. Je veux être un joueur complet des deux côtés du terrain donc je pense pouvoir aider, surtout à ce poste d’ailier. Mais ils se débrouillaient bien sans moi. »

Meilleure attaque de la ligue, les Cavaliers sont aussi la huitième défense. C’est bien, mais ça pourrait donc être mieux avec De’Andre Hunter. « On est bon, mais pas excellent », assène Kenny Atkinson sur la défense de son équipe. « Voilà pourquoi on a pensé à lui. Peut-il nous aider avec sa taille, son physique, sa polyvalence ? »

Il vient de démontrer qu’il le peut et cela permet d’augmenter encore les ambitions des Cavaliers, du moins de les rendre encore plus concrètes. « Ce qui est jouable, c’est le titre », annonce clairement Evan Mobley. « Ajouter un joueur comme ça, c’est un coup de boost en plus. »

De'Andre Hunter Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2019-20 ATL 63 32 41.0 35.5 76.4 0.7 3.8 4.5 1.8 2.9 0.7 1.6 0.3 12.3 2020-21 ATL 23 30 48.4 32.6 85.9 0.7 4.0 4.8 1.9 2.6 0.8 1.3 0.5 15.0 2021-22 ATL 53 30 44.2 37.9 76.5 0.5 2.8 3.3 1.3 2.9 0.7 1.3 0.4 13.4 2022-23 ATL 67 32 46.1 35.0 82.6 0.7 3.6 4.2 1.4 3.0 0.5 1.2 0.3 15.4 2023-24 ATL 57 30 45.9 38.5 84.7 0.5 3.4 3.9 1.5 2.6 0.7 1.5 0.3 15.6 2024-25 * All Teams 38 29 46.1 39.8 85.6 0.7 3.1 3.8 1.5 2.4 0.8 1.6 0.1 18.8 2024-25 ATL 37 29 46.1 39.3 85.8 0.7 3.2 3.9 1.5 2.4 0.8 1.6 0.1 19.0 2024-25 * CLE 1 23 42.9 75.0 75.0 0.0 1.0 1.0 0.0 5.0 1.0 0.0 0.0 12.0 Total 300 31 44.9 36.8 81.9 0.6 3.4 4.1 1.5 2.8 0.7 1.4 0.3 14.8

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.