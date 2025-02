Sans OG Annoby, encore absent, et avec un Jalen Brunson en tenue mais transparent, les Knicks auraient pu craindre le pire pour leur déplacement à Indiana. Il n’en a rien été, et les Knicks peuvent remercier Karl-Anthony Towns. Le pivot restait sur sa moins bonne prestation de la saison contre les Celtics (9 points) ? Il a répondu avec une de ses meilleures prestations depuis son arrivée à New York avec une performance XXL : 40 points, 12 rebonds, 5 passes, 3 interceptions.

Karl-Anthony Towns a profité de l’absence en face de Myles Turner pour faire parler son profil unique, entre puissance, taille et qualités techniques. Par séquences, on n’a même vu que « KAT », comme lors de la première moitié du deuxième quart-temps. En totale domination, l’ancien joueur des Wolves a étalé toute sa palette offensive, du panier à 3-points en première intention au lay-up épaule en avant pour enfoncer son vis-à-vis.

New York avait bien préparé son coup, en forçant au maximum Indiana à défendre au large où se trouvaient Josh Hart et Precious Achiuwa sur jeu placé, laissant l’accès à l’arceau plus dégagé. Et le Dominicain ne s’est pas fait prier en terminant le match à 11/13 au tir sous le cercle !

Quatrième match à plus de 40 points cette saison

« Towns a fait un super match » n’a pu que constater Rick Carlisle, l’entraîneur des Pacers. « C’était presque impossible de le gérer ce soir parce qu’il a mis ses tirs extérieurs et a causé beaucoup de dégâts à l’intérieur. Beaucoup de ses actions étaient tellement rapides qu’on n’avait pas le temps de le prendre à deux. »

Courts en rotation et en centimètres à l’intérieur, les Pacers n’ont jamais su trouver la formule pour freiner Karl-Anthony Towns, 24 points en première période, et pas moins impressionnant au retour des vestiaires. Et les Knicks se sont définitivement mis à l’abri en fin de match grâce à un step-back de loin de leur « big man ».

Il termine avec son quatrième match en 40-10 de la saison. Quatre rencontres au-dessus des 40 points, c’est ce que Karl-Anthony Towns avait cumulé lors de l’ensemble de ses trois dernières saisons cumulées à Minnesota. A New York, il ne lui aura fallu que 48 matchs.

Karl-Anthony Towns Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2015-16 MIN 82 32 54.3 34.1 81.1 2.8 7.7 10.4 2.0 3.0 0.7 2.2 1.7 18.3 2016-17 MIN 82 37 54.2 36.7 83.2 3.6 8.7 12.3 2.7 2.9 0.7 2.6 1.3 25.1 2017-18 MIN 82 36 54.5 42.1 85.8 2.9 9.4 12.3 2.4 3.5 0.8 1.9 1.4 21.3 2018-19 MIN 77 33 51.8 40.0 83.6 3.4 9.0 12.4 3.4 3.8 0.9 3.1 1.6 24.4 2019-20 MIN 35 34 50.8 41.2 79.6 2.7 8.1 10.8 4.4 3.3 0.9 3.1 1.2 26.5 2020-21 MIN 50 34 48.6 38.7 85.9 2.7 7.9 10.6 4.5 3.7 0.8 3.2 1.1 24.8 2021-22 MIN 74 34 52.9 41.0 82.2 2.6 7.2 9.8 3.6 3.6 1.0 3.1 1.1 24.6 2022-23 MIN 29 33 49.5 36.6 87.4 1.7 6.5 8.1 4.8 3.8 0.7 3.0 0.6 20.8 2023-24 MIN 62 33 50.4 41.6 87.3 1.5 6.8 8.3 3.0 3.3 0.7 2.9 0.7 21.8 2024-25 NYK 47 35 53.1 42.8 83.8 3.1 10.4 13.5 3.3 3.5 1.0 2.5 0.8 24.0 Total 620 34 52.4 40.0 83.9 2.8 8.2 11.0 3.2 3.4 0.8 2.7 1.2 23.0

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.