Les Bulls humiliés par les Pistons… et leur public

Les Wolves la veille face aux Cavaliers, les Bulls cette nuit contre les Pistons. En deux jours, on a eu de très bons exemples de début de match raté. Quasiment des modèles de ce qu’il ne faut pas faire. Minnesota avait raté son premier quart-temps, Chicago a été plus loin, en passant à côté de sa première période.

Les chiffres sont terribles : seulement 29 points marqués, à 12/52 au shoot, dont 1/23 à 3-pts, 10 ballons perdus, et un écart de 42 points après seulement 24 minutes !

« Je ne vais pas venir et trouver des excuses, en disant que c’est un match parmi les autres dans une saison de 82 rencontres », annonce clairement Billy Donovan, le coach des Bulls. « On doit affronter ça. Les joueurs, les coaches, moi, tout le monde. On est tous concerné. On s’est mis dans ce pétrin et les seuls qui peuvent s’en sortir, c’est nous-mêmes. On s’est mis dans cette situation, on doit s’en sortir. »

« On a sans doute mérité ces huées »

Les joueurs ne peuvent pas se cacher ni ignorer leur piètre prestation puisqu’ils n’ont pas pu passer à côté des huées du public du United Center…

« On a entendu, tout le monde l’a entendu et c’est évident qu’on déteste ça », concède Josh Giddey. « Dès qu’on est sur le parquet, les fans sont présents et on doit faire mieux. C’est notre responsabilité, nous les joueurs, de donner des raisons de se réjouir au public. Dans ce match, on a sans doute mérité ces huées. On n’a donné aucune raison aux fans de se réjouir. »

Le résultat final est logique, avec une défaite de 40 points. Même si Billy Donovan ne veut pas évacuer cette rencontre trop vite, pour en retirer des leçons, il sait aussi que dès ce soir, l’heure de la revanche a sonné : même salle, même heure, même adversaire ! L’occasion de jauger le mental de ces jeunes.

« Pour les jeunes, c’est non seulement important pour leur progression de jouer des minutes mais aussi d’être responsables de leurs minutes », insiste le coach. « En ce moment, on est encore en situation de play-in. Donc on veut jouer des matches à enjeu car, sans ça, alors ça ne compte pas. Le sentiment d’urgence est tellement important. »