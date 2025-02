Dennis Schröder commence bien son aventure à Detroit

Six jours après son dernier match, sous les couleurs des Warriors et alors qu’il est passé par Utah entre-temps, Dennis Schroder retrouvait les parquets dimanche soir, mais avec un maillot des Pistons sur le dos. Son troisième de la saison, après celui de Brooklyn et Golden State. Le meneur de jeu a eu le droit à 15 minutes face aux Hornets, compilant 5 points et 3 passes.

« Il sait jouer au basket et c’est ce qui compte », résume JB Bickerstaff. « Il sait comment se comporter dans certaines situations, il en a vu d’autres. Il a du courage, est capable de prendre des gros tirs, n’a pas peur des moments chauds. On savait qu’il allait trouver les solutions. Ce n’était pas le scénario idéal, avec une seule journée pour voir nos systèmes et apprendre sur le tas. »

Ce qui est intéressant dans ce premier match de Dennis Schröder, ce n’est pas uniquement son shoot à 3-pts important en dernier acte, c’est surtout son utilisation et son association avec Cade Cunningham.

Parfait pour remplacer ou épauler le All-Star des Pistons

Il a été le remplaçant de ce dernier en première période : 17 minutes pour le All-Star et 7 pour l’ancien des Nets. Puis, en dernier quart-temps, quand les Hornets passent un 14-0, le coach des Pistons décident de les associer. C’est là qu’il marque à 3-pts, son seul tir du match, pour donner de l’air aux siens. Alors, Schröder, remplaçant ou complément de Cade Cunningham ?

« Je pense qu’ils peuvent former une très bonne combinaison », annonçait avant la rencontre JB Bickerstaff. « Ils peuvent mettre une grosse pression sur les défenses. Les équipes adverses mettent beaucoup de joueurs sur Cade et, maintenant, il peut se reposer sur un joueur comme Dennis. De plus, il peut remonter la balle et laisser Cade jouer loin du ballon. Ça peut être très dynamique. »

L’Allemand, avec ses qualités offensives et son expérience, peut parfaitement remplacer Jaden Ivey, blessé début janvier, en attendant le retour de ce dernier et faire du bien aux Pistons. Ce premier match et cette première victoire le démontrent déjà très bien.

« J’adore Dennis Schröder et j’aime le fait qu’on a réussi à le recruter », indique Jalen Duren. « Il va être un énorme atout. C’est un vétéran de plus, un joueur référencé dans la ligue, qui va aider notre banc et retirer de la pression à Cunningham, surtout avec Ivey absent. C’est un joueur qui peut porter le ballon, faire le jeu, mettre des shoots. J’espère construire une connexion avec lui pour avoir quelques passes lobées. »

Dennis Schroder Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2013-14 ATL 49 13 38.3 23.8 67.4 0.1 1.1 1.2 1.9 1.1 0.3 1.2 0.0 3.7 2014-15 ATL 77 20 42.7 35.1 82.7 0.4 1.8 2.1 4.1 1.6 0.6 1.9 0.1 10.0 2015-16 ATL 80 20 42.1 32.2 79.1 0.3 2.2 2.5 4.4 1.7 0.9 2.3 0.1 11.0 2016-17 ATL 79 32 45.1 34.0 85.5 0.5 2.6 3.1 6.3 1.9 0.9 3.3 0.2 17.9 2017-18 ATL 67 31 43.6 29.0 84.9 0.7 2.4 3.1 6.2 2.2 1.1 2.7 0.1 19.4 2018-19 OKC 79 29 41.4 34.1 81.9 0.5 3.1 3.6 4.1 2.4 0.8 2.2 0.2 15.5 2019-20 OKC 65 31 46.9 38.5 83.9 0.3 3.3 3.6 4.0 2.2 0.7 2.6 0.2 18.9 2020-21 LAL 61 32 43.7 33.5 84.8 0.5 3.0 3.5 5.8 2.6 1.1 2.7 0.2 15.4 2021-22 * All Teams 64 29 43.1 34.4 85.3 0.5 2.8 3.3 4.6 2.4 0.8 2.2 0.1 13.5 2021-22 * BOS 49 29 44.0 34.9 84.8 0.6 2.8 3.3 4.2 2.4 0.8 2.1 0.1 14.4 2021-22 * HOU 15 27 39.3 32.8 87.2 0.4 2.9 3.3 5.9 2.5 0.8 2.6 0.2 10.9 2022-23 LAL 66 30 41.5 32.9 85.7 0.3 2.2 2.5 4.5 2.2 0.8 1.7 0.2 12.6 2023-24 * All Teams 80 31 43.5 37.5 83.6 0.5 2.5 3.0 6.1 2.0 0.8 1.9 0.2 14.0 2023-24 * TOR 51 31 44.2 35.0 85.2 0.4 2.3 2.7 6.1 2.1 0.9 1.6 0.2 13.7 2023-24 * BRK 29 32 42.4 41.2 79.7 0.6 2.9 3.5 6.0 2.0 0.6 2.4 0.3 14.6 2024-25 * All Teams 47 30 41.8 35.8 84.2 0.3 2.3 2.6 5.5 2.6 1.1 2.3 0.1 14.4 2024-25 * GOS 24 26 37.5 32.2 74.4 0.4 1.9 2.3 4.4 2.8 1.0 2.0 0.1 10.6 2024-25 * BRK 23 34 45.2 38.7 88.9 0.2 2.8 3.0 6.6 2.4 1.1 2.6 0.2 18.4 Total 814 27 43.3 34.3 83.6 0.4 2.5 2.9 4.9 2.1 0.8 2.3 0.1 14.0

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.