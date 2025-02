Les Pacers n’ont pas fait de folie

Avec un bilan de 13 victoires pour 4 défaites en 2025, les Pacers font partie des meilleures formations actuelles, et les dirigeants ont logiquement choisi de jouer la carte de la stabilité au moment de la « trade deadline ». Pas question de bouleverser un effectif qui s’est positionné à la 4e place de la conférence Est.

« Je ne suis absolument pas surpris », a réagi Rick Carlisle avant le match contre les Clippers. « La direction croit en ce groupe. Le staff croit en ce groupe. Les joueurs ont montré qu’ils croyaient fermement les uns dans les autres. »

En fait, les Pacers ont effectué une seule petite modification avec le transfert de James Wiseman (blessé pour toute la saison) aux Raptors, en échange du 55e choix de la Draft 2025. Pour le remplacer, on annonce l’arrivée d’Alex Len, coupé par les Wizards.

Myles Turner free agent

Pour le reste, pas question de bouleverser un effectif qui avait créé la surprise lors des derniers playoffs. Avec Tyrese Haliburton et Pascal Siakam, Indiana possède deux leaders All-Stars, et la franchise n’a pas paniqué à l’idée que Myles Turner soit « free agent » en juillet prochain. Longtemps, on a pensé que les Pacers allaient s’en séparer, mais le pivot est toujours là. Autre dossier brûlant l’été prochain : la possible prolongation de contrat de Bennedict Mathurin.

« J’aime ce groupe de joueurs. Il fait partie de mes préférés parmi ceux que j’ai coachés pour leur capacité à être attentifs les uns aux autres » conclut Rick Carlisle.