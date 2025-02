Les Spurs font grise mine : deux défaites d’un point en 24 heures !

Avec Chris Paul et De’Aaron Fox dans leurs rangs, les Spurs possèdent deux joueurs capables de faire la décision dans le « money time », ou sur un dernier tir. Mais samedi soir, les partenaires de Victor Wembanyama ont encore perdu d’un point, cette fois à Orlando. Un « back-to-back » très douloureux, qui coûte cher au classement puisque les Spurs se retrouvent 12e !

« L’exécution dans les moments critiques est quelque chose que nous devons améliorer, parce que c’est à ce moment-là que ces matches sont les plus serrés » regrette Mitch Johnson. La veille, Fox avait shooté un dixième trop tard. Cette fois, à Orlando, c’est « Wemby » qui manque le tir de la gagne.

Le plus terrible, c’est que les Spurs menaient de 13 points vers la fin du 3e quart-temps, et qu’ils n’ont pas réussi à conserver cette avance, ni à enfoncer le Magic. « Une chose que nous devons apprendre, c’est comment garder une avance quand nous en avons une », prévient Fox. « Comment pouvons-nous mener de 17 points au lieu d’entamer le quatrième quart-temps avec sept points d’avance ? Nous devons trouver comment boucler un match ».

Depuis l’arrivée de ce même Fox, les Spurs n’ont vécu que des rencontres à suspense avec un succès d’un point, et deux revers… d’un point ! « C’est dans les détails » poursuit Harrison Barnes, tandis que Fox retient tout de même que Wembanyama avait trouvé un bon tir. « Je lui ai dit : ‘Trouve ton spot sur le terrain, et personne ne pourra te contrer. Et ensuite, tu fais ce que tu sais faire de mieux’.’

Malheureusement, le tir du Français a frappé l’arceau.