Les Kings ont désormais des problèmes de riches

En quelques heures, Doug Christie a vu les Kings parvenir à récupérer Zach LaVine, Jonas Valaciunas et Jake LaRavia. Ce n’est pas rien et si cela renforce clairement le groupe, cela bouscule aussi les équilibres. Il faut trouver du temps de jeu pour tous et installer une nouvelle alchimie. Un problème de riche en somme, pas facile mais excitant.

« C’est un bon problème à avoir. Je ne vais pas m’en plaindre », se réjouit le coach de Sacramento. « C’est compliqué ? Oui, un peu, car il faut apprendre sur le tas et ça peut être difficile pour des gars qui cherchent leur rythme. Mais on ne cherche pas d’excuses. La franchise a fait un remarquable travail pour faire venir des talents et c’est maintenant mon travail de trouver les solutions pour que ça fonctionne et qu’on gagne des matches. »

Enfin du soutien sous les panneaux

Surtout, avec Jonas Valanciunas et Jake LaRavia, les Kings peuvent muscler leur banc, un des moins prolifiques de la ligue depuis le début de saison. « Je suis fan de ces deux-là », précise Doug Christie. Les quatre remplaçants ont pu se montrer face aux Pelicans, avec 31 points, soit six de plus que leur moyenne cette année. Jake LaRavia s’est d’ailleurs distingué dès son entrée, alors que New Orleans dominait les débats.

« Je l’ai dit dès le début, ce que j’apporte ici, c’est de la combativité, des actions qui permettent de gagner : se jeter au sol, voler des ballons, prendre des rebonds », explique l’ancien joueur de Memphis, 7 points en douze minutes dans cette victoire. « C’est ce que je fais, jouer dur, et je vais le faire à chaque rencontre. »

Ainsi, le banc de Sacramento pourrait prendre un peu de volume dans les semaines à venir, ce qui ne fera pas de mal. « On met une telle pression, tellement d’efforts sur les titulaires, c’est dingue », se lamente le coach. « On a besoin que les remplaçants soient productifs et je pense que ces gars vont nous apporter cela. »