Bismack Biyombo à San Antonio pour dix jours

Revoilà Bismack Biyombo ! Absent depuis le début de saison, le pivot de 32 ans va s’engager avec les Spurs pour un contrat de dix jours, indique Chris Haynes. Une décision logique vu la situation actuelle de la franchise texane à ce poste.

Zach Collins a été transféré vers Chicago et Charles Bassey est touché au genou et vient de manquer deux matches de suite. Victor Wembanyama a donc besoin d’un remplaçant pour assurer les minutes sous le cercle quand il doit souffler et rester sur le banc.

Bismack Biyombo peut devenir une très bonne option dans ce cas-là. La saison passée, lors de son passage à Memphis, il avait tourné à 5.2 points, 6.4 rebonds et 1.1 contre de moyenne en 24 minutes. On se souvient aussi qu’en 2022, les Suns l’avaient signé pour un contrat de 10 jours et Bismack Biyombo avait alors brillé, en enchaînant les gros matches, et convaincu les dirigeants de le conserver sur le long terme.

De plus, avec ses 839 matches de saison régulière et 40 de playoffs, le pivot a de la bouteille et pourra ainsi offrir des conseils et partager son expérience avec les jeunes Spurs.

Bismack Biyombo Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2011-12 CHA 63 23 46.4 0.0 48.3 1.8 4.1 5.8 0.4 2.3 0.3 1.1 1.8 5.2 2012-13 CHA 80 27 45.1 0.0 52.1 2.4 4.9 7.3 0.4 2.4 0.4 1.0 1.8 4.8 2013-14 CHA 77 14 61.1 0.0 51.7 1.4 3.4 4.8 0.1 1.6 0.1 0.5 1.1 2.9 2014-15 CHA 64 19 54.3 0.0 58.3 2.5 3.9 6.4 0.3 2.2 0.3 0.8 1.6 4.8 2015-16 TOR 82 22 54.2 0.0 62.8 2.2 5.8 8.0 0.4 2.7 0.2 0.9 1.6 5.5 2016-17 ORL 81 22 52.8 0.0 53.4 1.9 5.1 7.0 0.9 2.5 0.3 1.2 1.1 6.0 2017-18 ORL 82 18 52.0 0.0 65.0 1.8 4.0 5.7 0.8 1.9 0.3 1.0 1.2 5.7 2018-19 CHA 54 15 57.1 0.0 63.7 1.5 3.1 4.6 0.6 1.9 0.2 0.6 0.8 4.4 2019-20 CHA 53 19 54.3 0.0 60.3 2.3 3.6 5.8 0.9 2.2 0.2 0.9 0.9 7.4 2020-21 CHA 66 20 58.7 0.0 44.8 2.1 3.2 5.3 1.2 2.1 0.3 1.1 1.1 5.0 2021-22 PHX 36 14 59.3 0.0 53.5 1.8 2.9 4.6 0.6 1.9 0.3 0.7 0.7 5.8 2022-23 PHX 61 14 57.8 0.0 35.7 1.5 2.8 4.3 0.9 1.9 0.3 0.8 1.4 4.3 2023-24 * All Teams 40 20 56.5 0.0 48.1 1.6 3.7 5.2 1.3 2.2 0.3 1.1 0.9 4.4 2023-24 * MEM 30 24 56.3 0.0 47.8 1.9 4.5 6.4 1.7 2.7 0.3 1.3 1.1 5.2 2023-24 * OKC 10 7 58.3 0.0 50.0 0.5 1.3 1.8 0.2 0.7 0.1 0.4 0.3 1.8 Total 839 20 53.5 0.0 55.3 1.9 4.0 5.9 0.7 2.2 0.3 0.9 1.3 5.1

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.