Heureusement que les Pistons n’ont pas transféré Malik Beasley !

Avec l’arrivée de Dennis Schroder, qui est une bonne pioche pour remplacer Jaden Ivey, blessé depuis plus d’un mois, les Pistons ont vécu une « trade deadline » plutôt calme. Il faut dire que comme ils réalisent une saison très intéressante, il n’était pas utile de faire de gros mouvements.

Néanmoins, on n’était pas à l’abri d’une décision inattendue, d’une opportunité qui se présente. Malik Beasley, avec son expérience, le savait bien, c’est pourquoi il a carrément demandé à ses dirigeants de ne pas l’échanger.

« Il est venu me voir il y a deux semaines pour me dire : ‘s’il te plaît, ne me transfère pas, je veux être ici’. Ça veut dire beaucoup », raconte Trajan Langdon, le président des Pistons. « Quand on a parlé des joueurs ciblés durant l’été dernier, on voulait des joueurs qui désiraient être ici. Lui l’a dit dès le premier jour, et l’a répété encore et encore. Ses performances le démontrent. Il réalise un formidable travail. C’est un bel exemple pour les jeunes. »

Un record pour fêter ça !

Le joueur, selon sa volonté, n’a pas été transféré jeudi. Il a donc été entendu. « Pouvoir parler à son dirigeant, avoir une telle relation, c’est énorme », confie Malik Beasley, qui se dit « heureux » d’être à Detroit. « Je pense qu’il savait que je voulais rester, mais ce n’était pas sûr puisque beaucoup arrivent et veulent partir. »

Maintenant que la « trade deadline » est passée, pour fêter ça, le shooteur des Pistons a battu son record en carrière dans la victoire contre les Sixers vendredi soir, en inscrivant 36 points avec 9 paniers primés.

« Son énergie est unique. Je n’ai jamais rencontré quelqu’un avec cette énergie », a déclaré son coéquipier Isaiah Stewart. « Il aime ces moments-là, où il faut élever son niveau, où la lumière est sur vous. On avait la sensation qu’il allait faire un gros match et il a mis beaucoup de gros shoots. Je suis heureux et fier de lui. »

Malik Beasley Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2016-17 DEN 22 8 45.2 32.1 80.0 0.2 0.5 0.8 0.5 0.5 0.3 0.4 0.0 3.8 2017-18 DEN 62 9 41.0 34.1 66.7 0.2 0.9 1.1 0.5 0.6 0.2 0.4 0.1 3.2 2018-19 DEN 81 23 47.4 40.2 84.8 0.4 2.0 2.5 1.2 1.4 0.7 0.7 0.1 11.3 2019-20 * All Teams 55 22 42.5 38.8 81.8 0.3 2.4 2.7 1.4 1.4 0.7 1.0 0.1 11.2 2019-20 * DEN 41 18 38.9 36.0 86.8 0.2 1.7 1.9 1.2 1.2 0.8 0.9 0.1 7.9 2019-20 * MIN 14 33 47.2 42.6 75.0 0.6 4.4 5.1 1.9 1.9 0.6 1.5 0.1 20.7 2020-21 MIN 37 33 44.0 39.9 85.0 0.8 3.6 4.4 2.4 1.7 0.8 1.6 0.2 19.6 2021-22 MIN 79 25 39.1 37.7 81.7 0.3 2.5 2.9 1.5 1.1 0.5 0.5 0.2 12.1 2022-23 * All Teams 81 26 39.5 35.7 76.9 0.4 3.1 3.5 1.5 1.3 0.8 1.1 0.1 12.7 2022-23 * UTH 55 27 39.6 35.9 84.1 0.5 3.1 3.6 1.7 1.4 0.8 1.1 0.1 13.4 2022-23 * LAL 26 24 39.2 35.3 61.9 0.3 3.0 3.3 1.2 1.2 0.8 1.2 0.0 11.1 2023-24 MIL 79 30 44.3 41.3 71.4 0.5 3.2 3.7 1.4 2.0 0.7 0.7 0.1 11.3 2024-25 DET 52 28 43.4 41.1 66.3 0.6 2.3 2.9 1.8 1.5 0.9 1.1 0.0 16.4 Total 548 24 42.6 38.8 77.6 0.4 2.4 2.8 1.4 1.3 0.7 0.8 0.1 11.4

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.