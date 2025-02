Chez les Bulls, on préfère reconstruire sans stars

Après des années de rumeurs, les Bulls ont enfin pu transférer Zach LaVine. L’arrière a pris la direction de Sacramento, en échange de Kevin Huerter, avec également le tandem Tre Jones-Zach Collins qui vient de San Antonio. Plus, enfin, le contrôle sur leur choix du premier tour 2025. Cela semble suffire au bonheur d’Arturas Karnisovas.

« On aime ce qu’il s’est passé ces derniers jours », résume le vice-président de la franchise. « Lors de chaque trade deadline, il y a beaucoup d’opportunités, d’appels qu’il faut passer et recevoir. C’est assez intense jusqu’à la dernière seconde, mais je suis heureux de notre situation et du groupe. On a désormais le contrôle total sur nos futurs choix de Draft et c’est une bonne chose. »

« Avoir des choix de Draft et des jeunes joueurs, de la flexibilité, c’est important pour nous »

Après le départ de DeMar DeRozan, celui de Zach LaVine confirme la volonté de changer de visage annoncée par le dirigeant depuis un moment maintenant. Même si la suite est encore floue.

« Je l’ai dit plus tôt dans la saison, des changements étaient nécessaires et on profite de cette opportunité pour apprendre, pivoter et prendre les mesures nécessaires pour remodeler notre équipe. Ces mouvement nous aident à avoir plus de contrôle sur notre futur », se réjouit Arturas Karnisovas. « Je sais que les fans veulent un plan très précis. On est en train de tracer cette voie, on n’y est pas encore. On est dans une phase de transition et ce n’est pas fini. On est déterminé à construire une équipe compétitive sur la durée. On n’accepte pas d’être dans le ventre mou. »

Mais comment les Bulls peuvent-ils être plus forts en ayant perdu, en quelques mois, Alex Caruso puis le duo DeMar DeRozan – Zach LaVine ? En étant patient répond le dirigeant, qui confirme que « le processus peut être long » et qu’il « faudra un certain temps pour que tout se mette en place ».

« Ce n’est pas le produit final. On va encore regarder pour améliorer l’équipe. La prochaine étape, ce sont la Draft et la free agency », annonce Arturas Karnisovas. « Avoir des choix de Draft et des jeunes joueurs, de la flexibilité, c’est important pour nous. On a neuf joueurs entre 20 et 25 ans. On doit avoir le bon mélange pour grandir : on ne peut pas laisser les jeunes se débrouiller et penser qu’ils vont progresser dans leur coin. On a besoin de bons vétérans, de joueurs d’expérience. Je vois Nikola Vucevic et Lonzo Ball dans ce rôle. »

Une fin de saison qui sera positive, quoi qu’il arrive

Il ne faut visiblement pas attendre une star débarquer à Chicago prochainement… « Il y a plusieurs structures à essayer pour gagner le titre. On peut avoir deux ou trois stars et des joueurs de complément autour ou on peut construire avec 9 ou 10 très bons joueurs », décrit le dirigeant des Bulls. « Je pense qu’on va dans cette seconde direction, avec 9 ou 10 solides joueurs qui peuvent faire la saison. »

Avant de se projeter sur l’intersaison, il faut finir cet exercice. Avec leur dixième place de la conférence Est, les joueurs de Chicago sont actuellement dans la course pour le « play-in ».

« Les 30 prochains matches vont déterminer si on sera ou non en play-in et playoffs. C’est quelque chose qui est possible à réaliser et les gars en sont capables. Si on n’y est pas, alors on aura un bon choix de Draft », précise le Lituanien, visiblement content peu importe le scénario des prochaines semaines pour ses Bulls. « Si on peut y aller, ce sera une sacrée réussite et si la progression des jeunes passe par des victoires, c’est bien. Si les gars gagnent, c’est bien pour leur progression. Si on a un haut choix de Draft, c’est bien aussi. »