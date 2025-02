Doc Rivers s’emporte encore contre ses joueurs

Même sans Giannis Antetokounmpo, les Bucks ont réussi une excellente première période à Atlanta. Les hommes de Doc Rivers vont même compter jusqu’à 21 points d’avance en début de troisième quart-temps. Puis, à partir de ce moment, la lumière s’est éteinte. Trae Young et compagnie vont passer un 60-34 pour conclure et gagner la partie.

« C’est un de ces matches où, si on fait les choses correctement, alors on peut pousser l’équipe adverse à lâcher prise », estime le coach de Milwaukee. « Au lieu de ça, on a ramené les Hawks dans le match. C’est comme ça que je vois les choses. »

Les Bucks ont largement perdu le troisième quart-temps, sur le score de 37-17. « Notre désinvolture dans ce quart-temps était ridicule et, ensuite, on n’a pas su renverser les choses. C’est déjà la troisième ou quatrième fois cette saison », se lamente Doc Rivers alors que ses joueurs avaient « pratiqué un superbe basket en deuxième quart-temps ».

« Dans ce troisième quart-temps, aucun rythme, les joueurs marchaient, avec cinq ballons perdus, des shoots affreux, pas de passes », liste-t-il. « Cela aurait été une blague si on avait gagné ce match. On ne le méritait pas. »

Des joueurs qui oublient un système déjà joué « 50 fois »…

Il y a notamment un moment qui concentre la colère et la déception du technicien, en fin de partie. « On est sorti d’un temps-mort et trois joueurs avaient oublié le système », ronchonne Doc Rivers, avant de développer.

« J’ai demandé deux temps-mort [dans les trois dernières minutes], déjà pour dessiner un système, ensuite pour donner du repos aux joueurs car j’allais perdre ce temps-mort. C’est une action qu’on a jouée 50 fois et trois joueurs étaient mal positionnés. On ne parle pas de rookies là. Je dois faire mieux pour qu’on soit concentré. On est trop bon pour agir comme ça. »

Doc Rivers résume ainsi la défaite de ses troupes : « Ce n’était pas la faute d’un joueur, tout le monde est coupable. » Bobby Portis est globalement d’accord avec ce constat.

« C’est notre faute. On a perdu un match qu’on aurait dû gagner en menant de 17, 18, 19 points, peu importe », estime l’intérieur. « On a été négligeant dans le troisième quart-temps. On aurait dû remporter ce match mais cette défaite est riche d’enseignements. Les revers sont toujours de bonnes leçons à apprendre. Le positif, c’est qu’on est début février. Il y a encore neuf semaines de saison pour atteindre notre meilleur niveau au bon moment. »