De’Aaron Fox à la recherche des dixièmes perdus

Menés tout le match, les Spurs ont pourtant bien failli signer le hold-up de la soirée sur le parquet des Hornets.

Il n’a ainsi manqué que quelques dixièmes de seconde à De’Aaron Fox, qui avait réussi le tir de la gagne. Malheureusement, le ballon était encore dans sa main quand l’horloge est devenue rouge…

« Cette 1.4 seconde est passée vite » a regretté l’ancien joueur des Kings. « J’ai regardé le ralenti et je pense que j’ai sauté après avoir attrapé le ballon. Ça m’a pris deux ou trois dixièmes de seconde. Je pense que ça s’est joué là parce que 1.4 seconde, ça laisse assez de temps pour poser un dribble et déclencher un shoot. »

À domicile, De’Aaron Fox aurait peut-être reçu un petit bonus temporel mais, à l’extérieur, il ne fallait pas compter sur la table de marque de Charlotte pour lui laisser la moindre latitude.

Néanmoins, les Spurs étaient bien conscients que le principal problème, c’était de devoir espérer un hold-up pour battre les Hornets. Une équipe qui veut accrocher le play-in ne peut pas courir après le score tout le match.

« On doit se battre d’entrée de jeu » explique Victor Wembanyama, alors que les Hornets ont notamment largement dominé la bataille du rebond (53 à 38) derrière les 15 prises de Moussa Diabaté. « On savait qu’ils se jettent sur les rebonds, qu’ils sont l’une des meilleures équipes sur secondes chances donc il faut être malin, y aller avant eux. La défense, c’est parfois plus que 24 secondes, et donc il faut jouer tant que la balle n’est pas dans nos mains. »

De'Aaron Fox Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2017-18 SAC 73 28 41.2 30.7 72.3 0.5 2.3 2.8 4.4 2.2 1.0 2.4 0.3 11.6 2018-19 SAC 81 31 45.8 37.1 72.7 0.5 3.2 3.8 7.3 2.5 1.6 2.8 0.6 17.3 2019-20 SAC 51 32 48.0 29.2 70.5 0.7 3.2 3.8 6.8 2.8 1.5 3.1 0.5 21.1 2020-21 SAC 58 35 47.7 32.2 71.9 0.6 2.9 3.5 7.2 2.9 1.5 3.0 0.5 25.2 2021-22 SAC 59 35 47.3 29.7 75.0 0.4 3.5 3.9 5.6 2.9 1.2 2.8 0.4 23.2 2022-23 SAC 73 33 51.2 32.4 78.0 0.5 3.6 4.2 6.1 2.4 1.1 2.5 0.3 25.0 2023-24 SAC 74 36 46.5 36.9 73.8 0.9 3.7 4.6 5.6 2.6 2.0 2.6 0.4 26.6 2024-25 * All Teams 47 37 47.1 32.2 82.4 1.0 4.0 4.9 6.3 2.6 1.6 2.9 0.4 24.9 2024-25 * SAC 45 37 46.9 32.2 82.9 1.0 4.0 5.0 6.1 2.6 1.5 3.0 0.4 25.0 2024-25 * SAN 2 35 51.3 33.3 50.0 0.5 3.0 3.5 9.5 3.0 3.5 0.5 0.0 23.0 Total 516 33 47.1 33.3 74.4 0.6 3.3 3.9 6.1 2.6 1.4 2.7 0.4 21.5

