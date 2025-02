Du rose bonbon sur la Giannis Freak 6 « Candy Funhouse »

Les bonbons sont le petit péché mignon de Giannis Antetokounmpo. La superstar des Bucks ne s’en cache puisqu’il est même devenu actionnaire majoritaire de la société de vente de bonbons en ligne « Candy Funhouse » il y a un peu plus d’un an et demi, via sa structure familiale « Ante, Inc. ».

La sortie de ce nouveau coloris de la Giannis Freak 6 est l’occasion de lui faire un petit coup de pub. Baptisé « Candy Funhouse », il offre une tige aux couleurs des sucreries dont raffolent le « Greak Freak », avec un ensemble en bleu et jaune complété par des touches de rose bonbon de circonstance, pour faire ressortir le « Swoosh » sur l’empeigne, ou le logo du joueur sur la languette.

La Giannis Freak 6 « Candy Funhouse » est disponible sur Basket4Ballers, au prix de 145 euros.