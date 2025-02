Darius Garland n’a pas respecté la consigne et envoyé du logo

« Ouais, ouais », rétorque, plein d’assurance, Darius Garland quand un journaliste lui demande s’il savait que son tir allait rentrer lorsque la balle a quitté ses doigts. Il restait cinq secondes à jouer sur le parquet des Pistons et Cade Cunningham venait d’égaliser avec trois lancers-francs.

Prolongation en vue ? Les Cavs n’ayant plus de temps-mort à disposition, le meneur de jeu s’est dépêché d’effectuer la remise en jeu vers Georges Niang qui lui a remis instantanément le cuir. Là, Darius Garland a crossé à pleine vitesse Ausar Thompson au milieu du terrain. Et malgré la présence de Cade Cunningham et Jalen Duren à proximité, il a déclenché.

Depuis le logo des Pistons donc, un bon mètre après la ligne du milieu de terrain. Banco ! Le tir rentrait au buzzer, le héros pouvait imiter Kylian Mbappé dans sa célébration tandis que l’ensemble de ses coéquipiers, dont Donovan Mitchell qui était en civil, se jetaient sur lui.

Le système était pour Max Strus…

Un final d’autant plus grandiose que ce n’était pas vraiment ce qui était prévu. « C’était censé être un ‘pin down’ (un écran dans le corner) pour Max (Strus). Ou c’était pour Sam (Merrill) ? Sam avait un ‘pin down’ », corrige le meneur de jeu, dont le dernier coéquipier cité a bien bénéficié d’un écran d’Evan Mobley pour se libérer derrière la ligne à 3-points.

« C’est incroyable. On avait une action en tête, il l’a ignorée et fait autre chose, si cela a du sens (rire) ! Je le savais (que ça allait rentrer), ça avait l’air bon et puis on avait Sam qui sortait d’un ‘pin down’ de l’autre côté. Je pensais qu’il était ouvert. Voilà ce que font les grands joueurs, ils rentrent de gros tirs », salue Kenny Atkinson.

Et voilà comment la meilleure équipe de l’Est retrouve le chemin de la gagne, après ce que Evan Mobley décrit comme « l’un des meilleurs tirs de la gagne » qu’il ait vu.

Darius Garland Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2019-20 CLE 59 31 40.1 35.5 87.5 0.5 1.4 1.9 3.9 1.6 0.7 2.6 0.1 12.3 2020-21 CLE 54 33 45.1 39.5 84.8 0.4 2.0 2.4 6.1 2.0 1.2 3.0 0.1 17.4 2021-22 CLE 68 36 46.2 38.3 89.2 0.6 2.7 3.3 8.6 1.7 1.3 3.6 0.1 21.7 2022-23 CLE 69 36 46.2 41.0 86.3 0.4 2.3 2.7 7.8 2.1 1.2 2.9 0.1 21.6 2023-24 CLE 57 33 44.6 37.1 83.4 0.5 2.1 2.7 6.5 1.7 1.3 3.1 0.1 18.0 2024-25 CLE 48 30 50.1 42.6 87.9 0.5 2.0 2.5 6.8 2.1 1.1 2.4 0.2 21.8 Total 355 33 45.5 39.1 86.6 0.5 2.1 2.6 6.7 1.9 1.2 3.0 0.1 18.9

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.