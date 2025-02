Soirée parfaite pour Matas Buzelis

Voilà peut-être un des grands gagnants du départ de Zach LaVine de Chicago. Proche du néo-King, Matas Buzelis n’a pas laissé ses émotions lui jouer des tours pour le premier match suivant l’échange impliquant les Bulls et le trade de leur ancien arrière à Sacramento. Mieux que ça, l’ailier a été simplement excellent, terminant co-meilleur marqueur des Bulls contre Miami avec 24 points, mais surtout pas un seul tir raté de la soirée !

Avec son impeccable 10/10 au shoot, il a ainsi signé une performance rare, devenant le sixième rookie à réaliser un match parfait au tir avec au moins 10 tentatives. Aucun des cinq précédents (Joe Meriweather en 1976, Billy McKinney en 1978, Dennis Rodman en 1987, Josh Boone en 2007, et Darren Collison en 2010) n’avait tenté leur chance à 3-points. Un secteur où Matas Buzelis, le plus jeune de ces rookies a donc été parfait, avec un 4/4.

« Ma confiance en ce moment est grande, mais vous devez rester humble » a réagi Matas Buzelis aux médias. « Mon père me dit toujours que le soleil se lève le lendemain, donc qu’il faut retourner au travail. Vous, journalistes, pouvez appeler cela un acte de naissance, cela ne m’importe pas. Révélation ou pas, je vais jouer de la même manière chaque soir. »

Premier match à plus de 30 minutes en carrière

De plus en plus responsabilisé par Billy Donovan avec trois matchs de rang à plus de dix points et un temps de jeu en hausse, Matas Buzelis a cette fois dépassé les 30 minutes pour la première fois de sa carrière.

Il a notamment fait l’étalage de sa technique, ballon en main, assez impressionnante pour un joueur de 2m08, afin de mieux finir au cercle. « Honnêtement, j’ai toujours eu ces moves, il s’agit juste de les montrer maintenant » a-t-il assuré. « J’ai toujours eu ces gestes de meneur. »

Lancé après une première période à 7/7 au tir pour maintenir Chicago dans le coup, le 11e choix de la dernière Draft a été tout aussi précieux en fin de rencontre.

Matas Buzelis a réduit l’écart sous les dix points à dix minutes de la fin d’un premier tir à 3-points, puis un deuxième a remis les Bulls à seulement quatre points d’écart deux minutes plus tard.

L’Américano-Lituanien a su exploiter au mieux la rotation du soir de Billy Donovan, qui ne peut pas encore compter sur ses trois nouveaux joueurs, Kevin Huerter, Tre Jones et Zach Collins tout juste arrivés dans l’échange de Zach LaVine. Mais ce n’est pas sans un pincement au coeur pour le rookie, qui voyait en Zach LaVine un mentor, autant qu’un coach de luxe en vue du prochain concours de dunks du All-Star Game.

« Durant tout ce processus, cette saison rookie, il a été un immense guide » a ainsi expliqué Matas Buzelis pour conclure. « Je lui ai écrit pour lui dire à quel point cela a été un honneur, sincèrement, de pouvoir jouer avec lui. Il m’a dit que ‘les relations ne s’arrêtent pas à cause des trades’. Il m’a aussi dit que je pouvais le joindre n’importe quand et lui demander de me donner des bons conseils. » Et visiblement, le rookie apprend vite.

Matas Buzelis Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2024-25 CHI 48 14 40.4 35.4 82.9 0.6 2.2 2.8 0.4 1.4 0.2 0.6 0.8 5.4 Total 48 14 40.4 35.4 82.9 0.6 2.2 2.8 0.4 1.4 0.2 0.6 0.8 5.4

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.