Une touche de rose sur la Nike Ja 2 « Last Call »

Maître hors pair du « crossover », Ja Morant montre ici encore sa capacité à surprendre tout son monde en dévoilant cette fois une Nike Ja 2 qui apporte une touche de douceur dans la collection du meneur des Grizzlies, qui n’est pourtant pas du genre à faire dans la dentelle ballon en main, comme il l’a rappelé cette saison avec des dunks d’une rare violence !

Pour ce coloris, on retrouve donc une tige d’un blanc crémeux « Coconut milk » (du lait de coco, donc) assortie de touches de noir et d’un « Swoosh » rose pastel, tandis que la partie arrière apparaît en noir. Le logo du joueur est toujours présent sur la languette, en rose sur la chaussure gauche et doré sur la droite.

Sorti le week-end dernier aux Etats-Unis, ce coloris « Last Call» de la Nike Ja 2 est désormais disponible sur Basket4Ballers, au prix de 125 euros. C’est déjà le 7e coloris disponible en France de la deuxième chaussure signature de Ja Morant. Et la suite devrait arriver très vite, Nike ayant déjà dévoilé une version « Valentine Day ».