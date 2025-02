Joueurs du mois | Nikola Jokic préféré à Shai Gilgeous-Alexander

Meilleur joueur de l’Est, sans la moindre contestation possible, Giannis Antetokounmpo tient les Bucks à bout de bras, et en janvier, il a encore bien noirci la feuille de stats avec 30.5 points, 13.2 rebonds et 5.7 passes de moyenne. Sur cette période, les Bucks ont remporté 9 matches sur 15 avec une moyenne de 118.5 points par match.

En janvier, Giannis a signé 15 double-double, et il reste d’ailleurs sur 19 de suite ! C’est la plus longue série en cours en NBA, et c’est la 11e fois que le Grec remporte cette récompense de meilleur joueur du mois.

A l’Ouest, Nikola Jokic est préféré à Shai Gilgeous-Alexander. Le MVP en titre signe un mois de janvier en triple-double avec 27 points, 12.8 rebonds, 11.4 passes et 1.9 interception de moyenne. C’est la 8e fois qu’il est élu Player Of The Month. Huit comme le nombre de triple-double enregistrés en janvier. Ce n’est pas un record, mais c’est la 5e performance de l’histoire sur un mois.