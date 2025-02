Les Knicks ont eu très peur pour OG Anunoby

Dejounte Murray l’a récemment démontré encore une fois, si nécessaire, avec sa rupture du tendon d’Achille : quand un joueur se blesse tout seul, c’est rarement bon signe. C’est pourquoi OG Anunoby a fait si peur aux Knicks, pendant la rencontre face aux Lakers.

Alors qu’il allait shooter à 3-pts, il s’est mis à grimacer, mettant sa main sur le pied droit et posant un genou à terre. Sans aucun contact pour expliquer cette douleur… « C’est évidemment effrayant. On ne veut jamais voir ce genre de chose pour un de nos frères », concède Karl-Anthony Towns.

Les premiers examens ont été rassurants avec des radios qui n’ont pas montré de fracture ni de grosse blessure, simplement une entorse, d’après les Knicks. Il n’est donc pas sûr que l’ailier tienne sa place contre les Rockets ce lundi soir, lui qui n’a pas encore manqué une rencontre dans cet exercice 2024/25.

Sans lui, ce n’est pas la même chose

Un possible forfait ne serait pas rien pour New York. OG Anunoby est essentiel dans la réussite de son équipe. Même si l’équipe s’est renforcée l’été dernier, on se souvient que l’an passé, quand il était sur le parquet, tout allait bien : 20 victoires pour 3 défaites en saison régulière. Absent, c’était beaucoup moins bien : 13 victoires pour 14 défaites. Puis, en playoffs, au second tour, après deux victoires, il avait manqué quasiment l’intégralité de la série face aux Pacers, qui s’étaient imposés 4-3…

« Il est très important pour notre équipe et c’est toujours compliqué de voir ça, surtout chez un coéquipier, si capital pour nous », glisse Jalen Brunson.« Dès qu’on voit quelqu’un au sol, même si on sait que ça fait partie du sport, il y a un aspect humain », insiste Josh Hart. « C’est toujours dur, surtout vu son niveau de jeu cette saison et ces quatre ou cinq derniers matches, et on espère que tout ira bien pour lui. »

OG Anunoby Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2017-18 TOR 74 20 47.1 37.1 62.9 0.6 1.9 2.5 0.7 1.8 0.7 0.6 0.2 5.9 2018-19 TOR 67 20 45.3 33.2 58.1 0.9 2.1 2.9 0.7 2.1 0.7 0.8 0.3 7.0 2019-20 TOR 69 30 50.5 39.0 70.6 1.2 4.1 5.3 1.6 2.4 1.4 1.1 0.7 10.6 2020-21 TOR 43 33 48.0 39.8 78.4 1.3 4.3 5.5 2.2 2.7 1.5 1.7 0.7 15.9 2021-22 TOR 48 36 44.3 36.3 75.4 1.5 4.0 5.5 2.6 2.7 1.5 1.7 0.5 17.1 2022-23 TOR 67 36 47.6 38.7 83.8 1.4 3.5 5.0 2.0 3.0 1.9 2.0 0.7 16.8 2023-24 * All Teams 50 34 48.9 38.2 75.3 0.9 3.2 4.2 2.1 2.4 1.4 1.6 0.7 14.7 2023-24 * TOR 27 33 48.9 37.4 71.7 0.9 3.0 3.9 2.7 2.3 1.0 1.6 0.5 15.1 2023-24 * NYK 23 35 48.8 39.4 79.1 1.0 3.4 4.4 1.5 2.5 1.7 1.7 1.0 14.1 2024-25 NYK 49 36 48.2 36.5 79.2 1.3 3.4 4.7 2.0 2.3 1.4 1.3 0.9 16.4 Total 467 30 47.5 37.5 75.2 1.1 3.2 4.3 1.6 2.4 1.3 1.3 0.6 12.4

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.