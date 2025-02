Les Celtics manquaient-ils de motivation ? En tout cas, face à des Sixers encore très amoindris, ils étaient menés de 17 points (61-44) à la mi-temps, et Joe Mazzulla a alors posé une question à ses titulaires…

« Il fallait qu’on soit honnêtes avec nous-mêmes à la mi-temps » raconte Jayson Tatum. « Ils avaient marqué vingt points en contre-attaque. On ne montrait pas l’envie nécessaire. Joe nous a dit un truc du genre : ‘Si vous êtes fatigués, dites-le moi. Je vous mets sur le banc, et je fais jouer les remplaçants’. Alors on a dû faire un choix. »

La réponse ne fut pas immédiate, car les Sixers prendront jusqu’à 26 points d’avance (90-64) dans le troisième quart-temps, mais l’entraîneur des Celtics a tout de même noté que l’état d’esprit de ses titulaires avait changé.

Un comeback renversant comme réponse

« J’analysais leur « body language » (leurs attitudes) et ils donnaient vraiment, vraiment l’impression de faire ce qu’il fallait faire pour l’emporter. Alors je les ai laissés sur le terrain. »

Un choix payant car les Celtics vont réussir à renverser la rencontre, en finissant par un 54-20 à Philadelphie !

Jayson Tatum fut ainsi monstrueux dans cette fin de match, avec 16 points à 6/8 dont 4/5 de loin dans les 15 dernières minutes de la rencontre, mais aussi 7 passes décisives. En particulier pour Derrick White et Sam Hauser, qui l’ont parfaitement accompagné dans ce comeback, avec un parfait 7/7 à 3-points sur la fin.

« C’était un long troisième quart-temps, ça n’allait pas dans notre sens et il fallait juste qu’on continue de se battre. Mais ça a fait ressortir le meilleur de nous, c’est comme ça qu’on doit jouer. Tout le monde a apporté sa pierre à l’édifice. Il y avait de la joie et de la compétitivité des deux côtés du terrain. Et c’était sympa. »

La ligne de stats finale de Jayson Tatum ? 35 points à 13/20 au tir dont 5/8 de loin, 11 passes et 7 rebonds.

Jayson Tatum Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2017-18 BOS 80 31 47.5 43.4 82.6 0.6 4.4 5.0 1.6 2.1 1.0 1.4 0.7 13.9 2018-19 BOS 79 31 45.0 37.3 85.5 0.9 5.2 6.0 2.1 2.1 1.1 1.5 0.7 15.7 2019-20 BOS 66 34 45.0 40.3 81.2 1.0 6.0 7.0 3.0 2.1 1.4 2.3 0.9 23.4 2020-21 BOS 64 36 45.9 38.6 86.8 0.8 6.6 7.4 4.3 1.9 1.2 2.7 0.5 26.4 2021-22 BOS 76 36 45.3 35.3 85.3 1.1 6.9 8.0 4.4 2.3 1.0 2.9 0.6 26.9 2022-23 BOS 74 37 46.6 35.0 85.4 1.1 7.7 8.8 4.6 2.2 1.1 2.9 0.7 30.1 2023-24 BOS 74 36 47.1 37.6 83.3 0.9 7.2 8.1 4.9 2.0 1.0 2.5 0.6 26.9 2024-25 BOS 46 36 45.1 35.1 80.0 0.6 8.3 8.9 5.5 2.2 1.2 2.9 0.5 26.7 Total 559 34 46.0 37.2 84.0 0.9 6.4 7.3 3.7 2.1 1.1 2.3 0.7 23.4

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.