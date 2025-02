La lettre d’adieu de Luka Doncic à Dallas

En attendant sa conférence de presse de présentation aux Lakers, Luka Doncic a publié sur les réseaux sociaux un message pour remercier Dallas, à la fois la communauté et les fans. Sélectionné en 3e position de la Draft 2028, le Slovène avait 19 ans à son arrivée en NBA, et il a tenu à rendre hommage à ceux qui ont fait de lui un adulte alors qu’il s’apprête à rejoindre les Lakers.

« Cher Dallas Il y a sept ans, je suis arrivé ici alors que j’étais adolescent pour poursuivre mon rêve de jouer au basket-ball au plus haut niveau. Je pensais que je ferais ma carrière ici et je voulais tellement vous apporter un titre. L’amour et le soutien que vous m’avez tous apportés dépassent tout ce dont j’aurais pu rêver. Pour un jeune Slovène venant aux États-Unis pour la première fois, vous avez fait en sorte que je me sente comme chez moi dans le nord du Texas. Dans les bons comme dans les mauvais moments, des blessures aux finales NBA, votre soutien n’a jamais changé. Merci non seulement d’avoir partagé ma joie dans nos meilleurs moments, mais aussi de m’avoir soutenu lorsque j’en avais le plus besoin.

À toutes les organisations avec lesquelles j’ai travaillé dans la communauté de Dallas, merci de m’avoir permis de contribuer à votre travail important et de me joindre à vous pour apporter la lumière à ceux qui en ont besoin. Alors que j’entame la prochaine partie de mon parcours de basket-ball, je quitte une ville qui me donnera toujours l’impression d’être chez moi loin de chez moi. Dallas est un endroit spécial et les fans des Mavs sont des fans spéciaux. Merci, du fond du cœur.

-Luca 77″