Pour son grand retour, Dante Exum s’est fait une belle frayeur

Au championnat des infirmeries les plus pleines, les Mavericks auraient leur mot à dire, mais vendredi soir, elle s’est vidée de son plus ancien patient puisque Dante Exum a enfin effectué ses grands débuts cette saison. L’arrière australien était absent depuis le training camp après s’être fait opérer du poignet droit.

Même si son retour s’est soldé par un revers à Detroit, et qu’il n’a inscrit que 3 points en 14 minutes, il y a la satisfaction d’en avoir terminé avec cette blessure.

« C’était clairement un long chemin, avec beaucoup de hauts et de bas » a-t-il confié, alors qu’il n’avait repris le cinq-contre-cinq qu’il y a une semaine. « Il en a fallu du temps pour revenir, et j’aurais aimé que la victoire soit la cerise sur le gâteau. J’ai encore beaucoup de travail, et j’espère redevenir le joueur que j’étais le plus vite possible. »

C’est en dunkant que Dante Exum s’est gravement blessé au poignet, et cette nuit, il s’est fait une belle frayeur. Lors d’une pénétration, en deuxième mi-temps, il est tombé sur son poignet droit, et on l’a tout de suite vu grimacer. « Je m’en veux d’avoir essayé ça, mais c’est une manière de rendre hommage au staff et à moi-même » a-t-il expliqué à propos de cette chute. « Cela prouve qu’on a fait du bon boulot, et j’ai pu tomber dessus et continuer à jouer. Je n’aurai aucune crainte lors du prochain match, et je vais revenir encore plus fort. »

Du soutien pour Kyrie Irving

Du côté de Jason Kidd, c’est un soulagement de voir l’infirmerie commencer à se vider. Surtout sur les postes arrières. « Il y a le rythme, et toutes ces choses qu’il fait pour nous… Ce soir, il était dans le groupe qui nous a permis de revenir dans le match. Il y a donc beaucoup de points positifs » assure le coach de Dallas. « Il est guéri, et on verra combien de minutes on pourra lui accorder dimanche (à Cleveland). C’est un joueur qui organise, qui accélère le jeu, qui défend, et qui peut mettre des shoots ouverts. Il nous avait beaucoup manqué, et on est ravi qu’il soit de retour. »

Même satisfaction chez Kyrie Irving, orphelin de Luka Doncic depuis un mois, et soulagé de partager la pression de la montée de balle et de la gestion des systèmes.

« C’est bien de pouvoir lui donner des minutes. Cela faisait longtemps, et je suis très heureux pour lui. C’est bien de le revoir, car on l’avait perdu dès le premier jour du training camp » conclut le coach.