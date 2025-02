« J’ai bien senti que tout le monde était fatigué de perdre ! » C’est parce ces mots que Victor Wembanyama a répondu à un journaliste qui lui demandait ses premières impressions sur la victoire écrasante face aux Bucks (144-118). « On n’a pas laissé filer le match. C’était un match difficile en permanence, mais il n’y a pas eu un moment où on les a laissés faire un gros ‘run’. J’espère que ça va nous inspirer pour la suite » a-t-il poursuivi, alors que les Spurs restaient sur cinq défaites en six matchs.

Auteur de 30 points, 14 rebonds et 6 contres, « Wemby » signe l’une de ses sorties les plus propres avec seulement une balle perdue, et un 9 sur 20 aux tirs. Le Français est monté en puissance au fil de la rencontre, et il a d’abord dominé en défense, avant de faire la différence de l’autre côté du terrain. On retiendra notamment ce panier à 3-points improbable dans le 3e quart-temps. Une « prière » qui va casser le moral des Bucks.

Le « quarterback de la défense »

« Victor s’est comporté en quarterback de la défense par sa communication » explique Mitch Johnson. « C’est un niveau encore supérieur pour lui. Il fait tellement d’actions incroyables par son talent et ses qualités uniques, que lorsqu’il utilise sa voix pour nous souder en défense, cela nous permet de passer le niveau supérieur. »

Pour Victor Wembanyama, c’est essentiel de communiquer. « Je veux aider mes coéquipiers, et ils veulent m’aider, et ça passe par la parole. Je dois montrer l’exemple » confirme-t-il à propos de son rôle en défense.

Pour le Français, de manière générale, ce qui a fait la différence, c’est la constance dans l’effort, et la maîtrise de cet effort. « On a fait les efforts pendant 48 minutes, et lorsqu’on lève les yeux, on voit qu’il y a +20 » constate le Français, alors que le Heat débarque en ville dès samedi soir. « Mais l’effort ne suffit pas, il faut aussi avoir conscience de ses mouvements et des comportements. »