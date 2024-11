-25% sur tout le Nike Store : des Air Jordan 1 à moins de 80 euros !

Après le Black Friday, place à la Cyberweek, et le Nike Store propose 25% de réduction sur l’ensemble du site, même sur des produits déjà soldés, avec un panier minimum de 50 euros. C’est valable jusqu’au 3 décembre dans le cadre de la CyberWeek. Il s’agit essentiellement des nouveautés sorties cette saison, mais aussi des modèles mythiques comme la Air Jordan 1. C’est avec un nouveau code promo.

Cela concerne près de 6 000 produits, dont 100 paires de chaussures de basket Nike et Jordan Brand pour femmes, hommes et enfants. Et en ajoutant ce code promo, sur des modèles déjà en soldes, on obtient des prix vraiment cassés, jusqu’à -60%.

– La GT Cut 3 est à 112,5 euros, au lieu de 199,99 euros

– La Tatum 2 Denim est à 58,5 euros, au lieu de 129,99 euros

– La Luka 1 passe est à 49,5 euros, au lieu de 109,99 euros

Un code promo valable jusqu’au 3 décembre

Vestes, maillots et accessoires profitent aussi de cette réduction de 25%, dont près de 700 modèles de chaussures.

En Life Style, voici quelques chaussures mythiques :

– La Air Jordan 1 Mid est à partir de 78,74 euros, au lieu de 139,99 euros

– La Air Jordan 1 Low est à partir de 68,3 euros, au lieu de 129,99 euros.

Code promo Nike : GOBIG24

Comme toujours, des exclusions peuvent s’appliquer.

