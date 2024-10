La GT Cut 3 passe au noir et blanc

La GT Cut 3 continue son petit bonhomme de chemin avec la sortie en France d’un onzième coloris pour lancer la saison NBA 2024-2025.

On est resté sur du classique avec une tige principalement noire, un « Swoosh » blanc et une semelle sous forme de dégradé entre noir, blanc et gris. Les inscriptions « Zoom X » et « GT Cut 3 » ressortent également en blanc, respectivement sur la semelle intermédiaire et la languette.

Le coloris « Smoke » est disponible à partir de 200 euros sur Basket4Ballers.