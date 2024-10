Rigorer lance la AR 2 d’Austin Reaves

Le cercle des joueurs disposant de chaussures signature s’élargit de plus en plus au fil des années, et de l’arrivée de nouveaux acteurs, et on constate qu’aujourd’hui il n’y a pas besoin d’être une superstar pour avoir sa propre paire à son nom. C’est notamment le cas deavec Puma,avec Peak ou encore Austin Reaves , signé comme ambassadeur principal de la marque chinoise Rigorer.