La GT Cut Academy passe au « Bred »

Nike a innové pour la GT Cut 3, s’inspirant des deuxièmes lignes signatures de joueurs majeurs (comme la Giannis Immortality pour Giannis Antetokounmpo ou la LeBron Witness pour LeBron James) pour sortir une version dérivée de la première, plus abordable, baptisée GT Cut « Academy ».

La tige entre mesh et cuir est plus simpliste, assortie d’une semelle se voulant à la fois confortable et réactive aux changements de direction rapides et à tous types d’appui. La semelle extérieure accentue cet effet d’adhérence, tandis que la semelle intermédiaire œuvre davantage pour le confort, avec une unité Zoom Air placée à l’avant du pied, sous deux épaisseurs de mousse superposées en guise de semelle intermédiaire.

Pour son dixième coloris, la Nike GT Cut Academy bénéficie du très apprécié coloris « Bred » (pour « Black » et « Red »), avec une tige en noir et rouge, tandis que l’intérieur du Swoosh sur l’empeigne ressort en blanc. La semelle apparaît un rouge sur l’avant et blanc à l’arrière.

La Nike GT Cut Academy Bred est disponible sur Basket4Ballers au prix de 100 euros.