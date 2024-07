Le Magic veut également prolonger Jonathan Isaac

Orlando veut continuer son ascension. Déjà passé de la 13e à le 5e place de la conférence Est, le Magic entend ainsi passer un cap avec l’arrivée de Kentavious Caldwell-Pope.

Mais les dirigeants n’ont pas non plus oublié leurs soldats déjà présents dans l’effectif, prolongeant Gary Harris et Goga Bitadze. Et selon Yahoo! Sports, ça pourrait bientôt être le tour de Jonathan Isaac.

Il faut dire qu’après deux saisons blanches et 44 matchs disputés en quatre ans, entre 2019 et 2023, la faute à de multiples blessures, le 6e choix de la Draft 2017 a retrouvé la lumière cette saison.

Un impact défensif proche de Draymond Green et Rudy Gobert

Et si ses stats (6.8 points et 4.5 rebonds en 16 minutes) ne sont pas particulièrement impressionnantes, son impact sur un temps de jeu pourtant limité l’est beaucoup plus. On l’a ainsi souvent vu changer la dynamique des rencontres, quasiment à lui seul, tant il peut éteindre des adversaires. Parmi les joueurs ayant un vrai temps de jeu, il est ainsi 3e en ce qui concerne la baisse de pourcentage des adversaires qui shootent face à lui !

Cette saison, Draymond Green faisait ainsi baisser l’adresse des attaquants sur lesquels il défendait de 6.5 points de pourcentage. Derrière, on retrouvait Rudy Gobert (-6.0) et donc Jonathan Isaac (-6.0).

À 26 ans, ce dernier est, en bonne santé, le « Ministre de la Défense » floridien, et un joueur très important du système de Jamahl Mosley. Reste à voir dans quelles conditions il peut renégocier/prolonger son contrat, alors qu’il dispose d’une dernière année à 17.4 millions de dollars pour la saison 2024/25. Peut-être avec un contrat dégressif ?

Jonathan Isaac Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2017-18 ORL 27 20 37.9 34.8 76.0 0.6 3.1 3.7 0.7 1.8 1.2 1.0 1.1 5.4 2018-19 ORL 75 27 42.9 32.3 81.5 1.3 4.2 5.5 1.1 1.9 0.8 1.0 1.3 9.6 2019-20 ORL 34 29 47.0 34.0 77.9 1.7 5.1 6.8 1.4 2.4 1.6 1.4 2.3 11.9 2022-23 ORL 11 11 41.5 40.0 55.6 1.4 2.6 4.0 0.6 0.5 1.3 0.4 0.4 5.0 2023-24 ORL 58 16 51.0 37.5 72.0 1.3 3.2 4.5 0.5 1.1 0.7 0.5 1.2 6.8 Total 205 22 44.9 34.1 77.1 1.3 3.8 5.1 0.9 1.7 1.0 0.9 1.4 8.4

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.