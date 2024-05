Tim Connelly va-t-il rester président des Wolves ?

Karl-Anthony Towns n’est pas le seul dossier important à gérer pour Minnesota durant l’intersaison. Il y a évidemment la bataille judiciaire entre Glen Taylor et le duo Alex Rodriguez – Marc Lore, ainsi que le futur de Tim Connelly. Les trois dossiers étant sans doute liés les uns aux autres.

En effet, une médiation a été organisée entre Glen Taylor, Alex Rodriguez et Marc Lore début mai, mais ça n’a rien donné. Un arbitrage est prévu par un comité de trois personnes, après lecture de documents fournis par les deux camps. Combien de temps cela pourrait-il durer ? Peut-être tout l’été et nos confrères de The Athletic expliquent que « les deux parties sont campées sur leurs positions » et « la rancune ne fait que s’aggraver ».

Et on sait que selon l’identité du propriétaire de la franchise, l’avenir de Karl-Anthony Towns sera différent. Celui de Tim Connelly aussi, car le président des Wolves peut activer une clause dans son contrat de cinq ans, signé en 2022, pour partir cet été.

La peur d’un départ des Pistons n’est plus d’actualité

Si Alex Rodriguez et Marc Lore, qui avaient fait le nécessaire pour le faire venir il y a deux ans, venaient à ne pas pouvoir finalement prendre le contrôle de la franchise, comme c’était annoncé en 2022, peut-être voudra-t-il partir. C’est pourquoi Glen Taylor a prévu de le rencontrer prochainement pour évoquer son avenir.

La situation est moins périlleuse pour les Wolves qu’il y a quelques semaines puisque les Pistons, qui avaient Tim Connelly dans leur viseur, ont misé sur Trajan Langdon et les Wolves auraient eu très peur, selon The Athletic, de le voir s’envoler vers Detroit avec un gros contrat. Ainsi, Minnesota n’a plus de concurrence. De plus, Anthony Edwards et sa bande ont réussi de beaux playoffs et le dirigeant, déjà salué pour son travail avec les Nuggets (champions en 2023), peut faire fructifier cette réussite cet été.

Et aussi offrir une certaine stabilité à l’équipe, qui sort de sa meilleure saison depuis 2004 et pourrait donc commencer une troisième saison avec le même duo président – coach à sa tête, Tim Connelly et Chris Finch. Ce serait une première en vingt ans pour la franchise de Minneapolis.