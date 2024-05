Les hommages se multiplient pour Bill Walton, légende à part

« Bill Walton était vraiment unique ». C’est par ces mots qu’Adam Silver a démarré son hommage à Bill Walton, et il est difficile de contredire le « commissionner », tant l’ancien pivot des Blazers et des Celtics était à part.

Basketteur au talent immense, dominateur lorsqu’il était en bonne santé dans un rôle de pivot capable de toute faire, il a malheureusement été plombé par les blessures en NBA. Pas de quoi l’empêcher de devenir Hall of Famer, MVP 1978, MVP des Finals 1977 et membre du Top 75 des meilleurs joueurs de l’histoire après deux titres de champion NCAA, trois trophées de meilleur joueur universitaire et deux trophées de MOP du Final Four !

Rayonnant et psychédélique

Champion NBA en 1977 avec Blazers et en 1986 avec les Celtics, il s’était ensuite reconverti comme consultant à la télévision, sa personnalité rayonnante et psychédélique marquant les esprits à chaque apparition.

« Ce dont je me souviendrai le plus à son sujet, c’est sa joie de vivre », continue ainsi Adam Silver. « Il était régulièrement présent lors des événements de la ligue, toujours enjoué, souriant jusqu’aux oreilles et désireux de partager sa sagesse et sa chaleur. Je chérissais notre amitié, j’enviais son énergie débordante et j’admirais le temps qu’il prenait avec chaque personne qu’il rencontrait. En tant que membre adoré de la famille NBA depuis cinquante ans, Bill manquera profondément à tous ceux qui ont appris à le connaître et à l’aimer. »

De nombreuses légendes ont aussi réagi à l’annonce du décès de Bill Walton, comme Magic Johnson ou Larry Bird.

« Je suis vraiment désolé pour mon bon ami, Bill Walton. Je l’aime comme ami et coéquipier », a déclaré « Larry Legend ». « C’était un plaisir pour moi de jouer avec mon idole de jeunesse. Ensemble, nous avons gagné un titre NBA en 1986. Il est l’un des plus grands joueurs de tous les temps. Je suis sûr que tous mes coéquipiers sont aussi reconnaissants que moi d’avoir pu connaître Bill, c’était une joie de le côtoyer et il nous manquera beaucoup. »

« Le monde paraît tellement plus lourd maintenant »

Malgré les épreuves qu’il a pu traverser, et notamment ces douleurs au dos insupportables qui lui ont fait envisager de se suicider à partir de 2008, ce grand fan du groupe de rock « Grateful Dead » n’a jamais perdu son sourire.

« Mon ami très proche, mon camarade des Bruins et mon rival en NBA, Bill Walton, est décédé aujourd’hui », a posté Kareem Abdul-Jabbar sur X/Twitter. « Et le monde paraît tellement plus lourd maintenant. Sur le terrain, Bill était un joueur féroce, mais en dehors du terrain, il n’était pas heureux à moins de faire tout ce qu’il pouvait pour rendre tout le monde heureux autour de lui. Il était le meilleur d’entre nous. »

Toujours dans l’esprit de cette Californie alternative des années 1960 dans laquelle il a grandi, Bill Walton était resté une légende à part de la NBA. Tant sur les terrains que derrière les micros.

« Dans la vie, j’étais si timide, avec les cheveux roux, un grand nez, des taches de rousseur et le visage gaffeur, d’apparence « nerd », qui ne pouvait simplement pas dire un mot. J’étais incroyablement timide et je ne disais jamais rien. Puis, à 28 ans, j’ai appris à parler. C’est devenu le plus grand accomplissement de ma vie et le plus grand cauchemar de tous les autres » s’amusait-il encore, il y a quelques années.