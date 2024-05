Myles Turner et les Pacers à l’aise dans leurs costumes d’outsiders

Après avoir disposé des Bucks et des Knicks, les Pacers s’attaquent désormais à un obstacle encore plus imposant : les Celtics, qui ne sont autres que la meilleure équipe de la ligue, et donc la tête de série numéro 1 dans la conférence Est. Là encore, Indiana ne partira pas favori contre Boston, mais cela n’effraie pas Myles Turner, l’un des cadres du vestiaire local.

« C’est la vie d’un Pacer » relativise-t-il ainsi, concernant le manque de considération dont souffre son équipe. « C’était la même chose lors des deux séries précédentes… Tout le monde avait choisi les Knicks dans les sondages ESPN et, avant, environ 80% des votants avaient choisi les Bucks. Depuis que je suis là, ça a été comme ça chaque saison. Nous n’avons pas de matchs en antenne nationale, nous ne sommes pas médiatisés. Dans la presse, ce ne sont jamais les Pacers qui gagnent, mais ce sont les Knicks qui perdent. C’est habituel et nous l’utilisons comme moteur, c’est une motivation en plus. Nous y allons juste et c’est moins de pression, car en tant qu’outsiders, nous sommes les invités surprises. C’est à nous de prouver que tout le monde a tort et c’est l’objectif. »

Continuer de déjouer les pronostics

En l’état, même si Kristaps Porzingis est absent, les Pacers auront besoin de jouer à la perfection pendant au moins quatre matchs pour pouvoir écarter les Celtics, que tout le monde voit atteindre les Finals sans encombre. Néanmoins, Myles Turner croit aux chances de son équipe, habituée à faire mentir les pronostics depuis le début de ces playoffs.

« J’ai la sensation que notre confiance vient de notre préparation et de notre cohésion » explique le pivot de 28 ans. « Je ne vais pas dire que nous ne pensons pas avoir nos chances, car ce serait insensé. Nous sommes un groupe très confiant, nous avons traversé beaucoup de choses cette saison pour en arriver là. Si nous y allons et que nous jouons notre style de jeu, en restant fidèles à nos principes, alors nous aurons un vrai coup à jouer. »

Pour Myles Turner, le parcours d’Indiana est d’autant plus significatif qu’il est le joueur le plus ancien de l’effectif et qu’il n’avait jamais remporté une série de playoffs avant cette année (en cinq tentatives, avec deux Game 7 perdus).

« C’est énorme ! » se réjouit celui qui a été drafté par les Pacers en 2015. « Je suis là depuis neuf ans et je n’étais jamais allé au-delà du premier tour. Pouvoir le franchir, et même plus encore, c’est juste incroyable. Nous avons enfin un bon groupe de gars qui comprennent ce qu’il y a en jeu. Il n’y a aucun ego dans l’équipe, nous jouons tous les uns pour les autres et nous avons huit à dix joueurs qui peuvent marquer 15-20 points. Mais nous ne voulons pas nous arrêter là. Tout commence par le Game 1 et on avance à partir de là. Nous voulons y aller avec autant de confiance que possible et donner le meilleur de nous-mêmes. »

Myles Turner Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2015-16 IND 60 23 49.8 21.4 72.7 1.1 4.4 5.5 0.7 2.6 0.4 1.1 1.4 10.3 2016-17 IND 81 31 51.0 34.5 80.9 1.7 5.6 7.3 1.3 3.2 0.9 1.3 2.1 14.5 2017-18 IND 65 28 47.9 35.7 77.7 1.4 5.0 6.4 1.3 2.9 0.6 1.5 1.8 12.7 2018-19 IND 74 29 48.7 38.8 73.6 1.4 5.8 7.2 1.6 2.6 0.8 1.4 2.7 13.3 2019-20 IND 62 30 45.7 34.4 75.1 1.4 5.2 6.6 1.2 2.7 0.7 1.4 2.1 12.1 2020-21 IND 47 31 47.7 33.5 78.2 1.3 5.2 6.5 1.0 3.5 0.9 1.4 3.4 12.6 2021-22 IND 42 29 50.9 33.3 75.2 1.6 5.5 7.1 1.1 2.8 0.7 1.3 2.8 12.9 2022-23 IND 62 29 54.8 37.3 78.3 1.4 6.1 7.5 1.4 3.5 0.6 1.7 2.3 18.0 2023-24 IND 77 27 52.4 35.8 77.3 1.5 5.5 6.9 1.3 3.0 0.5 1.4 1.9 17.1 Total 570 29 50.2 35.4 77.1 1.4 5.4 6.8 1.2 3.0 0.7 1.4 2.2 13.9

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.