Blake Griffin : « Je ne sais pas si je mérite qu’on retire mon maillot »

Il y a quelques semaines, Blake Griffin annonçait son retrait des parquets. Après une saison blanche, qui l’avait vu refuser un poste de « cheerleader » aux Celtics, l’ancien dunkeur des Clippers a préféré mettre un terme à sa carrière. Une belle carrière au final, et personne n’oubliera que c’est lui qui a transformé la deuxième franchise de Los Angeles. Avec Chris Paul pour le mettre sur orbite, Blake Griffin est à la création de « Lob City » et pour beaucoup, il devrait devenir le premier joueur à avoir son maillot retiré aux Clippers.

C’est ce qu’avait confié Doc Rivers en cours de saison. « Je voulais retirer un maillot, mais il n’y avait pas vraiment de maillot à retirer », a-t-il déclaré. « Je pense qu’il y aura des maillots à retirer dans les années à venir. Blake Griffin, je pense que DeAndre Jordan devrait l’être, à 100%. Et je pense que Chris Paul aussi. »

Les Clippers lui avaient organisé une fausse cérémonie… avant de le transférer !

Qu’en pense Blake Griffin ? « C’est évidemment un grand honneur et je ne le refuserais pas », répond-il au quatuor de FanDuel. « Mais pour moi, je ne sais pas si je le mérite nécessairement. Ce n’est pas quelque chose que j’attends, et je n’ai eu aucun discussion sur le sujet. Si c’est le cas, c’est génial. C’est un grand honneur et j’en serais très reconnaissant. Mais je continue de penser qu’on n’a pas atteint nos objectifs. Même si aujourd’hui je vois, avec Vince (Carter), que ça peut arriver lorsqu’on a réalisé une longue carrière ».

Au passage, Blake Griffin confirme que les Clippers avaient organisé, à l’époque où il y jouait, une fausse cérémonie de retrait de maillot pour lui. Afin de l’encourager à prolonger.

« C’était au Staples Center. Ils avaient mis de la musique, avec une cérémonie, et un maillot qui montait au plafond… Et quatre mois plus tard, je prenais le premier vol ! » se marre-t-il à propos de son transfert aux Pistons.