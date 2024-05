Stephen Curry décroche un deuxième « Magic Johnson Award »

Bam Adebayo, DeMar DeRozan, Rudy Gobert ou Tyrese Haliburton auraient également fait de beaux lauréats, mais ils devront se contenter d’un simple statut de finaliste du « Magic Johnson Award », puisque c’est Stephen Curry qui rafle le gros lot cette année, trois semaines après avoir été nommé « Clutch Player of the Year ».

C’est la deuxième fois, après 2016, que le meneur des Warriors est le récipiendaire de ce trophée, décerné au joueur qui brille sur le terrain, tout en étant accessible pour les journalistes et le public. C’est ce qu’on appelait, autrefois, le « prix orange » dans le tennis. Le syndicat des journalistes basket américains se charge de voter pour son « champion » et le panel est composé de plus de 200 personnes.

Désormais double vainqueur, sans compter le « Magic Johnson Award » offert au meilleur joueur de la finale de conférence Ouest (2022), Stephen Curry imite ainsi Shane Battier (2007-2013) et Damian Lillard (2017-2020), eux aussi doublement récompensés par le passé.

Le palmarès complet

2001 | Ray Allen (Milwaukee Bucks)

2002 | Elton Brand (Los Angeles Clippers)

2003 | Jalen Rose (Chicago Bulls)

2004 | Jermaine O’Neal (Indiana Pacers)

2005 | Antawn Jamison (Washington Wizards)

2006 | Grant Hill (Orlando Magic)

2007 | Shane Battier (Houston Rockets)

2008 | Derek Fisher (Los Angeles Lakers)

2009 | Brandon Roy (Portland Trail Blazers)

2010 | Chris Bosh (Toronto Raptors)

2011 | Kevin Durant (Oklahoma City Thunder)

2012 | Steve Nash (Phoenix Suns)

2013 | Shane Battier (Miami Heat)

2014 | Dirk Nowitzki (Dallas Mavericks)

2015 | Pau Gasol (Chicago Bulls)

2016 | Stephen Curry (Golden State Warriors)

2017 | Damian Lillard (Portland Trail Blazers)

2018 | DeMar DeRozan (Toronto Raptors)

2019 | Dwyane Wade (Miami Heat)

2020 | Damian Lillard (Portland Trail Blazers)

2021 | non attribué (Covid-19)

2022 | non attribué (Covid-19)

2023 | Giannis Antetokounmpo (Milwaukee Bucks)

2024 | STEPHEN CURRY (GOLDEN STATE WARRIORS)

Stephen Curry Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2009-10 GOS 80 36 46.2 43.7 88.5 0.6 3.9 4.5 5.9 3.2 1.9 3.0 0.2 17.5 2010-11 GOS 74 34 48.0 44.2 93.4 0.7 3.2 3.9 5.8 3.2 1.5 3.1 0.3 18.6 2011-12 GOS 26 28 49.0 45.5 80.9 0.6 2.8 3.4 5.3 2.4 1.5 2.5 0.3 14.7 2012-13 GOS 78 38 45.1 45.3 90.0 0.8 3.3 4.0 6.9 2.5 1.6 3.1 0.2 22.9 2013-14 GOS 78 37 47.1 42.4 88.5 0.6 3.7 4.3 8.5 2.5 1.6 3.8 0.2 24.0 2014-15 ★ GOS 80 33 48.7 44.3 91.4 0.7 3.6 4.3 7.7 2.0 2.0 3.1 0.2 23.8 2015-16 ★ GOS 79 34 50.4 45.4 90.8 0.9 4.6 5.4 6.7 2.0 2.1 3.3 0.2 30.1 2016-17 GOS 79 33 46.8 41.1 89.8 0.8 3.7 4.5 6.6 2.3 1.8 3.0 0.2 25.3 2017-18 GOS 51 32 49.5 42.3 92.1 0.7 4.4 5.1 6.1 2.2 1.6 3.0 0.2 26.4 2018-19 GOS 69 34 47.2 43.7 91.6 0.7 4.7 5.4 5.2 2.4 1.3 2.8 0.4 27.3 2019-20 GOS 5 28 40.2 24.5 100.0 0.8 4.4 5.2 6.6 2.2 1.0 3.2 0.4 20.8 2020-21 GOS 63 34 48.2 42.1 91.6 0.5 5.0 5.5 5.8 1.9 1.2 3.4 0.1 32.0 2021-22 GOS 64 35 43.7 38.0 92.3 0.5 4.7 5.2 6.3 2.0 1.3 3.2 0.4 25.5 2022-23 GOS 56 35 49.3 42.7 91.5 0.7 5.4 6.1 6.3 2.1 0.9 3.2 0.4 29.4 2023-24 GOS 74 33 45.0 40.8 92.3 0.5 4.0 4.5 5.1 1.6 0.7 2.8 0.4 26.4 Total 956 34 47.3 42.6 91.0 0.7 4.1 4.7 6.4 2.3 1.5 3.1 0.3 24.8

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.