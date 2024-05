Bobby Portis devait des excuses aux Bucks

L’autre soir, dans l’Indiana, il n’avait même pas pris la peine d’enlever son maillot au moment de regagner le vestiaire. Bobby Portis s’était assis là encore en tenue, et avait suivi les événements par écran interposé en se disant : « Bon sang, j’aurais pu avoir un impact sur le match. »

L’intérieur des Bucks, qui aurait évidemment eu son mot à dire dans cette partie, venait d’être expulsé, quelques minutes après l’entame de ce Game 4 face aux Pacers. Un scénario terrible pour son équipe, déjà privée de Giannis Antetokounmpo et de Damian Lillard.

Ses Bucks au bord de l’élimination et toujours privés de leurs deux meilleurs joueurs, l’intérieur devait une réaction à son équipe cette nuit, pour le Game 5. Cette réaction n’a pas tardé à intervenir car dès les premières possessions, malgré quelques ratés, il a fait parler son adresse en périphérie, en enchaînant les paniers après avoir utilisé le « jab step ».

En seconde période, Patrick Beverley continuait de l’alimenter et de l’inviter à marquer, plus près du cercle cette fois. Pascal Siakam ou Obi Toppin offraient peu de résistance au poste face à son physique.

Son meilleur match de la série

« Je suis un joueur avec des émotions, je joue avec mon cœur chaque soir. Vous savez, lors du Game 4, il y a eu une petite échauffourée où les limites ont peut-être été dépassées. J’ai lâché mon équipe en me faisant expulser et en n’étant plus disponible. Je tire tellement de fierté du fait d’être disponible. Donc je leur devais des excuses, c’est sûr », affiche l’homme qui a disputé 82 matchs cette année.

Excuses acceptées semble-t-il tant l’intérieur a fait du bien aux Bucks dans cette partie, en soutien de l’autre leader restant, Khris Middleton. Sans se rendre une seule fois sur la ligne des lancers, le joueur de 29 ans a terminé avec 29 points (14/24 aux tirs) et 10 rebonds. Son match le plus abouti offensivement de la série et de loin.

L’idée pour lui était de faire comprendre à ses coéquipiers que son comportement de l’autre soir « n’était pas juste. Clairement, sur le moment, tu penses n’avoir rien fait, puis tu t’assois dans le vestiaire et le premier quart-temps s’écoule, puis le second… (Ce soir) je voulais faire savoir à mes coéquipiers que c’était de ma faute, que je m’excuse pour avoir laissé tomber l’équipe. »

Auteur d’un gros dunk en contre-attaque dans un quatrième quart-temps à sens unique, Bobby Portis en convient : « Je ne suis pas du genre à m’excuser ou autre, mais c’était une situation malheureuse pour mon équipe et moi. En particulier en l’absence de Giannis et Dame, l’équipe avait besoin de moi, je n’ai pas comblé le vide ce jour-là. »

Bobby Portis Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2015-16 CHI 62 18 42.7 30.8 72.7 2.0 3.5 5.4 0.8 1.6 0.4 0.9 0.4 7.0 2016-17 CHI 64 16 48.8 33.3 66.1 1.2 3.5 4.6 0.6 1.5 0.3 0.6 0.2 6.8 2017-18 CHI 73 23 47.1 35.9 76.9 2.2 4.6 6.8 1.7 1.8 0.7 1.4 0.3 13.2 2018-19 * All Teams 50 26 44.4 39.3 79.4 2.2 5.9 8.1 1.4 2.9 0.7 1.5 0.4 14.2 2018-19 * WAS 28 27 44.0 40.3 80.9 2.3 6.4 8.6 1.5 3.0 0.9 1.6 0.4 14.3 2018-19 * CHI 22 24 45.0 37.5 78.0 2.1 5.2 7.3 1.3 2.8 0.5 1.3 0.4 14.1 2019-20 NYK 66 21 45.0 35.8 76.3 1.2 3.9 5.1 1.5 1.7 0.5 1.1 0.3 10.1 2020-21 MIL 66 21 52.3 47.1 74.0 1.9 5.2 7.1 1.1 1.7 0.8 0.9 0.4 11.4 2021-22 MIL 72 28 47.9 39.3 75.2 2.5 6.6 9.1 1.2 2.4 0.7 1.3 0.7 14.6 2022-23 MIL 70 26 49.6 37.0 76.8 2.2 7.4 9.6 1.5 1.6 0.4 1.2 0.2 14.1 2023-24 MIL 82 25 50.8 40.7 79.0 1.7 5.7 7.4 1.3 2.3 0.8 1.1 0.4 13.8 Total 605 23 47.9 38.5 75.9 1.9 5.2 7.1 1.2 1.9 0.6 1.1 0.4 11.8

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.