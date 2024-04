Le Heat perd aussi Jaime Jaquez Jr.

Déjà très diminué, le Heat va tenter de sauver sa peau à Boston mercredi soir sans quatre joueurs de la rotation.

Privés de Jimmy Butler, Terry Rozier et Josh Richardson depuis le début de la série, les finalistes 2023 vont en effet devoir disputer le Game 5 sans Jaime Jaquez Jr !

Titulaire en l’absence de Jimmy Butler, le rookie du Heat s’est blessé à la hanche dans la 4e manche, et il va rester aux soins pour une élongation. « C’est juste ma hanche droite. J’ai senti que quelque chose lâchait au début du troisième quart-temps en allant chercher un rebond », avait expliqué le joueur après la défaite. « J’ai essayé de donner tout ce que j’avais. »

Même si Miami a réalisé de grands exploits depuis un an, les choses se compliquent un peu plus. D’autant que Duncan Robinson n’est pas à 100% depuis le début de la série, et qu’il joue en serrant les dents. On ne serait pas étonné qu’Erik Spoelstra titularise Patty Mills aux côtés de Tyler Herro.

Côté Boston, l’équipe devrait être privée de Kristaps Porzingis touché à un mollet.