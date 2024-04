La colère retombée, les Lakers analysent leur défaite à Denver

La nuit porte conseil. Revoir les matches aussi. Après le shoot au buzzer de Jamal Murray et la victoire de Denver après un comeback de vingt points, les Lakers avaient passé leurs nerfs sur les arbitres. LeBron James le premier.

Puis, au lendemain de cette défaite, une fois la colère retombée, les joueurs de Los Angeles ont revu le Game 2 et affiné l’analyse de leur chute. « On a eu de très bons tirs. On en a manqué un paquet près du cercle, alors qu’on les mettait durant la saison régulière », commence le » King », qui a shooté à 4/11 près du panier.

« La séance vidéo a été très utile pour voir les domaines dans lesquels on a été en difficulté », constate le coach Darvin Ham. « On a été excellent en défense. Offensivement, il y a beaucoup de tirs qu’on aurait voulu corriger. »

Anthony Davis avait notamment pointé du doigt les flous dans le jeu des Lakers en seconde période. « Il y a eu des séquences où on ne savait pas ce qu’on faisait, en attaque comme en défense », avait déclaré l’intérieur. Darvin Ham a-t-il manqué quelque chose au moment du comeback des Nuggets ?

« Peu importe ce qu’on fait pendant 47 minutes et 30 secondes, il faut conclure »

« Quand les choses ne tournent pas dans votre sens, la frustration arrive », répond l’entraîneur. « Mais je ne crois pas que ce soit un manque d’organisation de notre part. J’ai de très bons coaches dans mon staff. On est fier d’être efficace et organisé, que ce soit à l’entraînement, au shootaround, pendant les séances vidéo et le match. Je mets ça sur le compte de la frustration. Ce match était riche en émotions. On est d’accord pour ne pas être d’accord. »

Même si les Lakers ont gâché une grosse avance, Darvin Ham ne veut surtout pas jeter le bébé avec l’eau du bain. Il faut conserver le positif avant ce Game 3 décisif.

« Il faut comprendre pourquoi on s’est raté mais ne pas se dire qu’on a échoué et qu’on met donc tout à la poubelle. Non, on doit comprendre pourquoi les choses ont tourné ainsi », précise-t-il ainsi.

Pour LeBron James, c’est simple, lui et ses coéquipiers n’ont pas su maintenir leur niveau de jeu pendant toute la partie. Et encore moins en dernier quart-temps.

« Il s’agit avant tout de régularité. Peu importe ce qu’on fait pendant 47 minutes et 30 secondes, il faut conclure. Ce qu’on n’a pas fait. On doit faire mieux dans ce domaine. Néanmoins, on est ravi et satisfait de certaines choses qu’on a faîtes dans les deux premières rencontres. Mais on doit être meilleur pour conclure. »